Как «частные детсады» в Харькове используют лазейку в законе — Деменко
У департамента образования Харьковского горсовета нет функций контролировать и мониторить частные школы и детсады. Однако руководитель ведомства Ольга Деменко уверяет: «Мы все знаем».
«Что касается частных школ, то у нас с ними очень неплохие коммуникации. На сегодняшний день мы знаем, сколько в частных школах детей, сколько там первоклассников, какие там укрытия и так далее. Частные школы более или менее соответствуют требованиям безопасности, у них есть ПРУ, — рассказала Деменко в интервью МГ «Объектив». — У нас 16 частных школ, и я вам скажу, что они набрали почти 500 первоклассников. Они работают. Что касается детских садов, то здесь необходима четкая государственная политика, потому что здесь, извините, такое…»
«Такое» — это создание якобы «детских садов» в обычных квартирах в Харькове. В этом случае о каких-либо серьезных укрытиях вообще речь не идет.
«Есть частные детские сады, которые получают лицензию в департаменте науки и образования областной военной администрации. Они должны соответствовать всем требованиям учебного заведения: тоже иметь укрытие и так далее, и так далее. Но здесь еще есть, как говорится, я не знаю такого слова украинского правильного, а по-кацапски это звучит «лазейка». И многие такие бизнесмены, скажем так, зарегистрированы как физические лица-предприниматели. И у них есть в уставной деятельности словосочетание «уход за ребенком». Они в какой-то трехкомнатной квартире собирают детей, берут у родителей деньги и ухаживают за этими детьми. Это не является учебным заведением, поэтому это не является предметом лицензирования, а значит я вообще не имею никакой информации об их существовании. Понимаете? Я не знаю, сколько их вообще может быть в Харькове», — объясняет директор департамента образования.
Она убеждена, что этот вопрос требует внимания государства. Ведь речь идет об ответственности и безопасности.
«Я считаю, что все, кто работает с детьми, должны быть учебным заведением, потому что не дай Бог, завтра прилетит туда, где какой-то ФЛП ухаживает за детьми, дети погибнут, кто за это будет отвечать? Тот предприниматель? Особенно сейчас, во время военного положения, мы должны серьезно пересмотреть эти подходы. Если раньше было: ну, ухаживает за детьми и ухаживает. Сейчас, я считаю так. Если вы работаете с детьми, значит вы должны быть: с малышами — дошкольное учреждение, обучаете — школа, развлекаете — внешкольное учебное заведение. Должна быть серьезная юридическая ответственность. Наличие безопасных условий, то есть укрытий, не зависит от формы собственности. Какая разница, государственное учреждение, частное или коммунальное? Везде дети и везде должна быть безопасность. Поэтому этот вопрос требует регулирования на государственном уровне», — подчеркнула Ольга Деменко.
