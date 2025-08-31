Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ

Общество 07:43   31.08.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ Скриншот

Харьков уже более трех лет живет фактически без детсадов. Работают только частные, к которым есть вопросы относительно условий безопасности

«К сожалению, детские сады не работают, потому что у нас нет в них ПРУ, у нас нет подземных детских садов, но воспитатели работают, — объяснила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. —  Во-первых, на каждой безопасной локации работают ячейки детских садов. Мы сейчас открыли на трех станциях метро такие группы временного пребывания детей. Там раньше были локации ЮНИСЕФ, они нам их отдали, а мы их обустроили. То есть вы куда-то едете или идете, вы можете на час, на два, на три оставить ребенка со специалистами. Они там будут рисовать, считать, читать, развлекаться, а вы сможете что-то сделать, отдохнуть. Кроме того, у нас есть 39 пунктов питания, 63 пункта несокрушимости. Учителя, к сожалению, не имеют возможности на них работать, но пункты несокрушимости у нас работают круглосуточно. Пункты питания — там нужно помочь. Повара с пяти утра готовят, стоят на раздаче, а приходят получать ежедневно почти 50 тысяч человек. Поэтому наши воспитатели везде. Многие из них работают с подготовительными группами, они общаются с родителями и с детьми онлайн. Мы это не исключаем. Конечно, не с двух-, трехлетними, а с пяти-, шестилетними мы уже общаемся онлайн 15-20 минут. Кроме того, детский сад нужно поддерживать в достойном эстетическом состоянии. Поэтому наши воспитатели сумели переквалифицироваться, мы их не сокращаем и надеемся, что пройдет время и они заработают с детьми».

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Здания детсадов пока «законсервированы». Их поддерживают в состоянии готовности принять детей в любой момент, как только это станет возможно.

«Мы их не теряем. Кроме тех, которые были разрушены. Потому что несколько садиков у нас разрушены, и, к сожалению, они не вернутся к функционированию, если их не построить заново или капитально не восстановить», — отметила Деменко.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь
31.08.2025, 07:12
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
30.08.2025, 21:42
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
31.08.2025, 08:15

Новости по теме:

12:08
Оптимизацию детсадов проводят в Харькове: чем заняты воспитатели без детей
11:21
«Затягиваем пояса» – мэрия об уменьшении зарплат харьковских учителей
11:24
Воспитателям детских садов обещают повысить зарплату
16:24
Вихователів одного з дитсадочків Харкова можуть посадити за ґрати (відео)
18:23
Креативні вихователі дитсадків відзначають своє професійне свято

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 07:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков уже более трех лет живет фактически без детсадов. Работают только частные, к которым есть вопросы относительно условий безопасности".