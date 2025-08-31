Чем заняты воспитатели детсадов Харькова, закрытых из-за вторжения РФ

Харьков уже более трех лет живет фактически без детсадов. Работают только частные, к которым есть вопросы относительно условий безопасности.

«К сожалению, детские сады не работают, потому что у нас нет в них ПРУ, у нас нет подземных детских садов, но воспитатели работают, — объяснила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. — Во-первых, на каждой безопасной локации работают ячейки детских садов. Мы сейчас открыли на трех станциях метро такие группы временного пребывания детей. Там раньше были локации ЮНИСЕФ, они нам их отдали, а мы их обустроили. То есть вы куда-то едете или идете, вы можете на час, на два, на три оставить ребенка со специалистами. Они там будут рисовать, считать, читать, развлекаться, а вы сможете что-то сделать, отдохнуть. Кроме того, у нас есть 39 пунктов питания, 63 пункта несокрушимости. Учителя, к сожалению, не имеют возможности на них работать, но пункты несокрушимости у нас работают круглосуточно. Пункты питания — там нужно помочь. Повара с пяти утра готовят, стоят на раздаче, а приходят получать ежедневно почти 50 тысяч человек. Поэтому наши воспитатели везде. Многие из них работают с подготовительными группами, они общаются с родителями и с детьми онлайн. Мы это не исключаем. Конечно, не с двух-, трехлетними, а с пяти-, шестилетними мы уже общаемся онлайн 15-20 минут. Кроме того, детский сад нужно поддерживать в достойном эстетическом состоянии. Поэтому наши воспитатели сумели переквалифицироваться, мы их не сокращаем и надеемся, что пройдет время и они заработают с детьми».

Здания детсадов пока «законсервированы». Их поддерживают в состоянии готовности принять детей в любой момент, как только это станет возможно.

«Мы их не теряем. Кроме тех, которые были разрушены. Потому что несколько садиков у нас разрушены, и, к сожалению, они не вернутся к функционированию, если их не построить заново или капитально не восстановить», — отметила Деменко.