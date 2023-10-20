«Затягиваем пояса» – мэрия об уменьшении зарплат харьковских учителей
Заработная плата педагогов в Харькове стала меньше. В мэрии рассказали причину.
Учителя получают зарплату за счет государственной субвенции, а она в этом году уменьшилась на 25%, объяснила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает «Kharkiv Today».
«Я объехала все районы и выступала перед учителями. То, что мы сейчас затягиваем пояса, — это наш вклад в победу. Мы не можем жить на широкую ногу, как раньше — иметь 100% надбавки, все выплаты. Наша основная цель – обеспечить победу, лишний дрон приобрести, снаряд сделать. Учителя к этому относятся с пониманием», – сказала Деменко.
Кроме этого, чиновница заявила, что была вынуждена уволить четырех из двадцати восьми работников департамента образования. По словам Деменко, учителей школ и воспитателей детских садов сокращать не будут, однако воспитатели получают сейчас две трети от зарплаты, потому что сады не работают.
Также изданию на условиях анонимности учительница одной из школ Основянского района сообщила, что некоторых ее коллег в начале октября попросили написать заявления о том, что они берут отпуск за свой счет на время осенних каникул.
Однако эту информацию Деменко опровергла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воспитатели, Деменко, мэрия, педагоги, сокращение, учителя, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заработная плата педагогов в Харькове стала меньше. В мэрии рассказали причину.".