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«Затягуємо пояси» – мерія про зменшення зарплат харківських вчителів

Суспільство 11:21   20.10.2023
Вікторія Яковенко
«Затягуємо пояси» – мерія про зменшення зарплат харківських вчителів

Заробітня плата педагогів у Харкові стала меншою. У мерії розповіли причину.

Вчителі отримують зарплату за рахунок державної субвенції, а вона цьогоріч зменшилась на 25%, пояснила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає «Kharkiv Today».

«Я об’їхала всі райони і виступала перед учителями. Те, що ми зараз затягуємо пояси — це наш вклад у перемогу. Ми не можемо жити на широку ногу так, як раніше — мати 100% надбавки, всі виплати. Наша основна мета — забезпечити перемогу, зайвий дрон придбати, снаряд зробити. Вчителі до цього ставляться з розумінням», – сказала Деменко.

Крім цього, чиновниця заявила, що була змушена звільнити чотирьох з двадцяти восьми працівників департаменту освіти. За словами Деменко, вчителів шкіл та вихователів дитячих садочків скорочувати не будуть, однак вихователі отримують зараз дві третини від зарплати, бо садки не працюють.

Також виданню на умовах анонімності вчителька однієї зі шкіл Основ’янського району повідомила, що деяких її колег ще на початку жовтня попросили написати заяви про те, що вони беруть відпустку за власний рахунок на час осінніх канікул.

Однак цю інформацію Деменко спростувала.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заробітня плата педагогів у Харкові стала меншою. У мерії розповіли причину.".