Две воспитательницы из Харькова стали одними из лучших в Украине
Фото: ХГС
Две харьковчанки попали в 25 лучших воспитателей Украины по версии Национальной премии «Global Teacher Prize — 2025», сообщил Харьковский горсовет.
Как передает МГ «Объектив», в список 25 финалистов этого года вошли Снежана Алексеенко, воспитатель заведения дошкольного образования №30 (Шевченковский район), и Ольга Прохорченко, практический психолог заведения дошкольного образования №427 (Индустриальный район).
Уже третий год подряд в рамках премии «Global Teacher Prize» в номинации «Дошкілля» отмечают самых талантливых воспитателей страны, объединяющих профессиональное мастерство и глубокое понимание потребностей каждого ребенка.
Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 21:01
