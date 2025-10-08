Две воспитательницы из Харькова стали одними из лучших в Украине

Две харьковчанки попали в 25 лучших воспитателей Украины по версии Национальной премии «Global Teacher Prize — 2025», сообщил Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», в список 25 финалистов этого года вошли Снежана Алексеенко, воспитатель заведения дошкольного образования №30 (Шевченковский район), и Ольга Прохорченко, практический психолог заведения дошкольного образования №427 (Индустриальный район).

Уже третий год подряд в рамках премии «Global Teacher Prize» в номинации «Дошкілля» отмечают самых талантливых воспитателей страны, объединяющих профессиональное мастерство и глубокое понимание потребностей каждого ребенка.