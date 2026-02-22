Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории

Сегодня – Прощеное воскресенье, последний день Масленицы. 22 февраля 2015 года в Харькове произошел теракт у Дворца спорта во время Марша единства. В 2014-м в Украине завершилась Революция Достоинства – Верховная Рада приняла решение отстранить Януковича от должности президента. В 1989-м впервые в истории премии «Грэмми» ее присудили за рэп-композицию. В 1946-м американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп «Долгую телеграмму», в которой сформулировал всю сущность как СССР, так и современной РФ. В 1857-м родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889-м в тот же день – его жена и соратница Олав. В 1797-м на берега Великобритании высадился Фишгардский десант – последние иностранные войска, когда-либо вторгавшиеся на остров.

Праздники и памятные даты 22 февраля

Сегодня – последний день Масленицы. Проводы Масленицы традиционно сопровождались сжиганием чучела Зимы. Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным воскресеньем. Согласно традиции, в этот день при встрече нужно просить друг у друга прощения, а отвечать: «Бог простит, и я прощаю».

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

Также сегодня: Всемирный день размышлений, День основателя скаутинга и Международный день бойскаутов, День смирения, Всемирный день энцефалита, День однозадачности.

22 февраля в истории

22 февраля 1630 года английские колонисты впервые попробовали попкорн – блюдо, которое индейцы готовили на протяжении многих тысячелетий. Угостил англичан вождь племени индейцев Кводекуайн. Подробнее.

22 февраля 1797 года на берега Великобритании высадился Фишгардский десант (французская армия). Он вошел в историю, став последним вторжением на остров иностранной армии. Подробнее.

22 февраля 1848 года в Париже началась очередная французская революция. Ее следствием стало отречение от престола короля Луи-Филиппа, руководившего Францией с 1830 года (после Июльской революции). Подробнее.

22 февраля 1857 года родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889 году в тот же день – его жена и соратница Олав. Поэтому в этот день отмечают Международный день скаутов. Подробнее.

22 февраля 1946 года американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп сообщение, вошедшее в историю как «Длинная телеграмма». Подробнее.

22 февраля 1989 года впервые в истории премии «Грэмми» ее присудили за рэп-композицию. Награду получили DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (Джефф Таунс и Уилл Смит, которого сейчас гораздо лучше знают как актера, а не рэпера). Песней-победительницей стала «Parents Just Don’t Understand». Дуэт активно сотрудничал с 1984 по 1994 годы. Их первые успешные синглы вышли еще во времена, когда Уилл Смит оканчивал учебу в школе. А самым успешным синглом стал «Summertime», вышедший в 1991 году и принесший авторам вторую «Грэмми».

Композиция «Parents Just Don’t Understand» входила в альбом «He’s the DJ, I’m the Rapper». Сингл и комический клип на него завоевали популярность на MTV, а сам альбом стал мультиплатиновым.

<br />

22 февраля 1997 года шотландские ученые впервые сообщили об успешном клонировании овцы Долли. Подробнее.

22 февраля 2014 года в Украине завершилась Революция Достоинства. Подробнее.

22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт. Подробнее.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что РФ признала «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» в их «конституционных границах» (т.е. в пределах всей территории областей) и отверг Минские соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период.

Церковный праздник 22 февраля

22 февраля — Прощеное воскресенье, Воспоминание Адамова изгнания. Чтят обретение мощей мучеников в Евгении, а также — память мучеников Маврикия и 70 воинов. Подробнее.

Народные приметы

Если день снежный и холодный, то морозы затянутся надолго, а весна будет поздней.

Если в этот день оттепель, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя пить алкоголь и есть мясные блюда.

Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить и ссориться.

Нельзя вышивать, шить, вязать и заниматься рукоделием.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому.

Нельзя не простить человеку, который в этот день просит прощения.

После трапезы нельзя убираться со стола. Лучше накрыть то, что осталось, белой скатертью.