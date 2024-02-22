Сегодня 22 февраля: какой день в истории

22 февраля 2015 года в Харькове произошел теракт у Дворца спорта во время Марша единства. В 2014-м в Украине завершилась Революция Достоинства – Верховная Рада приняла решение отстранить Януковича с поста президента. В 1848-м в Париже началась очередная французская революция. В 1857-м родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889-м в тот же день – его жена и соратница Олав. В 1946-м американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп «Длинную телеграмму», в которой сформулировал всю сущность как СССР, так и современной РФ.

Праздники и памятные даты 22 февраля

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

Также отмечают: Международный день скаутов, Всемирный день энцефалита, Всемирный день размышлений, День однозадачности.

22 февраля в истории

22 февраля 1630 года английские колонисты впервые попробовали попкорн – блюдо, которое индейцы готовили на протяжении многих тысячелетий. Угостил англичан вождь племени индейцев Кводекуайн. Подробнее.

22 февраля 1848 года в Париже началась очередная французская революция. Ее следствием стало отречение от престола короля Луи-Филиппа, руководившего Францией с 1830 года (после Июльской революции). Подробнее.

22 февраля 1857 года родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889 году в тот же день – его жена и соратница Олав. Поэтому в этот день отмечают Международный день скаутов.

Роберт Баден-Пауэлл был британским военным. С трехлетнего возраста его, четырех братьев и сестру воспитывала одна мать – отец умер. «Главный секрет моего успеха принадлежит моей матери», – признавался Баден-Пауэлл, уже став генералом. Именно она приучила детей быть выносливыми, устраивая для них путешествия на собственной парусной лодке по морю и охоту в лесу в любую погоду. В 19 лет, завершив престижную частную школу, Роберт поступил на военную службу. Он специализировался на разведке. За время службы побывал в Индии, Афганистане, на Балканах, Мальте и долгое время – в Африке. Там же, во время Англо-бурской войны полковник Баден-Пауэлл создал отряд разведчиков из мальчиков 12-14 лет. Дети наблюдали за вражескими позициями и проносили сообщения мимо лагерей противника в город Мафекинг, который был в осаде. Многие из них после успешного снятия осады (в 1901 году) получили боевые награды. А самого Баден-Пауэлла повысили до генерал-майора.

После этого он вернулся в Англию, где также служил в разведке. А параллельно – занялся написанием учебных материалов. Он создал книгу «В помощь разведчикам». Она стала пособием для военных. Но не только. Неожиданно для самого автора книгу стали использовать школьные педагоги (для начала – в кадетских корпусах). Со временем к генералу обратился адмирал Уильям Смит, предложивший коллеге переработать свой бестселлер для детей и преподавателей. Баден-Пауэлл подошел к этому очень ответственно: он штудировал работы многих авторов из разных эпох и стран мира (в частности, о воспитании спартанцев, племен Африки, японских самураев и т.п.). Результатом такого кропотливого труда стала книга «Скаутинг для мальчиков».

Несмотря на научную основательность, изложен материал был в легкой форме — как разговор у костра. Сам же автор решил, что перед публикацией теории ее необходимо проверить на практике. Летом 1907 года он собрал 22 мальчика, для которых организовал восьмидневную тренировку в палаточном лагере на острове Браунси. Программа предусматривала: деление детей на патрули с лидерами; лагерное дело (разведение огня, приготовление пищи, ориентирование и т.п.); изучение следов; изучение животных и растений, а также звезд; уроки географии; оказание медицинской помощи; «рыцарские навыки» — информацию о законах, чести, отношении к женщинам и т.д. В последний день проводили игры и соревнования. Успешно испробовав свою теорию на практике, Баден-Пауэлл в январе 1908 года издал книгу.

И она вызвала настоящий «бум»: в стране начали стихийно возникать скаутские группы, автор книги получал многочисленные письма (столь многочисленные, что пришлось создать бюро для переписки). Поняв, что его опыт оказался очень востребованным, генерал создал газеты для детей и инструкторов. Тем временем скаутское движение стремительно распространялось из Британии в колонии. Уже в 1909 году парад 14 тысяч скаутов принимал лично король Эдуард VII. В том же году появились первые группы девочек-скаутов – в начале в их создании участвовала сестра Баден-Пауэлла Агнесс, а в дальнейшем движение возглавила его жена Олав. В 1910-м в Великобритании и ее колониях было уже более 123 тысяч скаутов, а в 1911-м движение захватило почти всю Европу и США. Баден-Пауэлл возглавлял движение в течение жизни – он умер в возрасте 83 лет, в 1941-м, в Кении. А после его смерти его дело продолжала жена. Олав Баден-Пауэлл скончалась в 1977 году в возрасте 88 лет. Ее пепел развеяли над могилой мужа в Кении.

22 февраля 1946 года американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп сообщение, вошедшее в историю как «Длинная телеграмма».

Вместо короткого ответа на вопрос, почему СССР не поддерживает только что созданные международные финансовые институты (Всемирный банк и Международный валютный фонд) Кеннан написал целое политически-психологическое сочинения на 8000 слов. В первых строках он извинился за загрузку телеграфного канала, но отметил, что иначе не сможет избежать «чрезмерного упрощения». Текст этого сообщения во многом актуален до сих пор. А в то время, когда дипломат написал его, эта информация просто «перевернула» видение дальнейших отношений с СССР в Соединенных Штатах. Иногда Кеннана называют «архитектором Холодной войны», хотя вряд ли это честно по отношению к нему, ведь не он построил тот режим и то мировоззрение, которое просто четко зафиксировал и о котором предупредил свое руководство. Первоначально телеграмма была предназначена для узкого круга руководителей американской внешней политики. Но ее быстро распространили среди чиновников в США, а затем – по всем американским посольствам. Конечно, цитаты (и пересказы ключевых тезисов читавшими) попали и в прессу.

По нескольким цитатам можно составить представление, насколько прозорлив был автор «Длинной телеграммы»:

✍️ «В основе невротической точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное российское чувство незащищенности… К этому добавился по мере того, как Россия вступала в контакт с экономически развитым Западом, страх перед более компетентными, могущественными, высокоорганизованными обществами на этой территории. Но этим последним типом незащищенности страдали скорее российские правители, а не российский народ – потому что российские правители неизменно чувствовали, что их правление было относительно архаичным по форме, хрупким и искусственным по своей психологической основе, не способным выдержать сравнения или столкновения с политическими системами западных стран. По этой причине они всегда боялись иностранного проникновения, боялись прямого контакта между западным миром и своим собственным, боялись того, что произойдет, если россияне узнают правду о внешнем мире или если иностранцы узнают правду о внутреннем мире. И они научились искать безопасность единственно в упорной, но смертельной борьбе за полное уничтожение конкурирующего государства, никогда не заключая с ним соглашений и компромиссов».

✍️ «Советские лидеры руководствуются потребностями своего собственного прошлого и настоящего положения, чтобы подать этот внешний мир как злой, враждебный и угрожающий, но несущий в себе зачатки ползучей болезни и обреченный на рост внутренних конвульсий, пока не получит окончательный coup de grace («удар милосердия» – Ред.) от растущего могущества социализма и уступит новому и лучшему миру. Этот тезис служит оправданием для увеличения военной и полицейской мощи российского государства, для изоляции российского населения от внешнего мира, а также для текучего и постоянного давления для расширения границ российской полицейской власти, что в совокупности своей является естественным и инстинктивным влечением российских правителей. По сути, это лишь неукоснительное продвижение тревожного российского национализма, многовекового движения, в котором понятия нападения и защиты неразрывно запутаны».

✍️ «Россияне будут официально участвовать в международных организациях, где они видят возможность расширения советской власти или ограничения или ослабления власти других. Москва видит в ООН не механизм постоянного и стабильного мирового сообщества, основанного на взаимных интересах и целях всех наций, а арену, на которой эти намерения могут быть успешно реализованы».

✍️ «Советская власть, в отличие от власти гитлеровской Германии, не является ни шаблонной, ни авантюрной. Не действует по фиксированным планам. Не идет на ненужный риск. Неприемлема к логике разума и очень чувствительна к логике силы. По этой причине она может легко отступить – и в большинстве своем отступает в каждой точке, где сталкивается с сильным сопротивлением. Таким образом, если противник имеет достаточную силу и ясно дает понять о своей готовности применить ее, ему нечасто приходится это делать».

С оригиналом текста можно ознакомиться здесь. Перевод на украинский язык авторства Ореста Друля опубликовало издание «Zbruc».

22 февраля 1997 года шотландские ученые впервые сообщили об успешном клонировании овцы Долли. Подробнее.

22 февраля 2014 года в Украине завершилась Революция Достоинства. В этот день в отставку подал глава Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, спикером избрали Александра Турчинова. После этого Верховная Рада 328 голосами отстранила от должности президента Виктора Януковича и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Сам Янукович в это время находился в Харькове. Подробнее.

22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт. Подробнее.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что РФ признала «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» в их «конституционных границах» (т.е. в пределах всей территории областей, в том числе — той, которая не находилась под контролем террористов). Он также заявил, что «Минских соглашений» больше не существует. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период.

Церковный праздник 22 февраля

22 февраля чествуют обретение мощей мучеников в Евгении. Мощи мучеников обнаружили у Евгениевых ворот башни в Константинополе. Имена мучеников остались неизвестными. Это не было редкостью, ведь во время преследований христиан останки святых мучеников верующие обычно хоронили в тайных местах. Мощи нашли благодаря тому, что на месте их захоронения начали происходить чудесные исцеления. После обнаружения мощей их перенесли в храм. А впоследствии клирик Николай Калиграф получил откровение, что среди них находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы его Иунии.

Народные приметы

Если день снежный и холодный, то морозы затянутся надолго, а весна будет поздней.

Если в этот день оттепель, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 22 февраля

22 февраля нельзя ничего поднимать с земли.

Нельзя дарить обувь.

Нельзя надевать грязную или изношенную обувь.