Сьогодні 22 лютого: який день в історії

22 лютого 2015 року в Харкові стався теракт біля Палацу спорту під час Маршу єдності. У 2014-му в Україні завершилася Революція Гідності – Верховна Рада ухвалила рішення усунути Януковича з посади президента. У 1848-му в Парижі розпочалася чергова французька революція. У 1857-му народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а в 1889-му того ж дня – його дружина та соратниця Олав. У 1946-му американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу “Довгу телеграму”, в якій сформулював всю сутність як СРСР, так і сучасної РФ.

Свята та пам’ятні дати 22 лютого

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Також відзначають: Міжнародний день скаутів, Всесвітній день енцефаліту, Всесвітній день роздумів, День однозадачності.

22 лютого в історії

22 лютого 1630 року англійські колоністи вперше скуштували попкорн – страву, яку індіанці готували протягом багатьох тисячоліть. Пригостив англійців вождь племені індіанців Кводекуайн. Детальніше.

22 лютого 1848 року у Парижі розпочалася чергова французька революція. Її наслідком стало зречення престолу королем Луї-Філіппом, який керував Францією з 1830 року (після Липневої революції). Детальніше.

22 лютого 1857 року народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а 1889 року того ж дня – його дружина та соратниця Олав. Тому цього дня відзначають Міжнародний день скаутів.

Роберт Бейден-Павелл був британським військовим. З трирічного віку його, чотирьох братів та сестру виховувала одна мати – батько помер. “Головний секрет мого успіху належить моїй матері”, – зізнавався Бейден-Павелл, вже ставши генералом. Саме вона привчила дітей бути витривалими, влаштовуючи для них подорожі на власному вітрильному човні морем та полювання в лісі за будь-якої погоди. У 19 років, завершивши престижну приватну школу, Роберт вступив на військову службу. Він спеціалізувався на розвідці. За час служби побував в Індії, Афганістані, на Балканах, Мальті та тривалий час – в Африці. Там же під час Англо-бурської війни полковник Бейден-Павелл створив загін розвідників з хлопчиків 12-14 років. Діти спостерігали за ворожими позиціями і проносили повідомлення повз табори противника до міста Мафекінг, яке було в облозі. Багато хто з них після успішного зняття облоги (1901 року) отримав бойові нагороди. А самого Бейден-Павелла підвищили до генерал-майора.

Після цього він повернувся до Англії, де також служив у розвідці. А паралельно зайнявся написанням навчальних матеріалів. Він створив книгу “На допомогу розвідникам”. Вона стала посібником для військових. Але не тільки. Несподівано для самого автора книгу почали використовувати шкільні педагоги (спочатку – в кадетських корпусах). Згодом до генерала звернувся адмірал Вільям Сміт, який запропонував колезі переробити свій бестселер для дітей та викладачів. Бейден-Павелл підійшов до цього дуже відповідально: він студіював роботи багатьох авторів з різних епох і країн світу (зокрема, про виховання спартанців, племен Африки, японських самураїв тощо). Результатом такої копіткої праці стала книга “Скаутинг для хлопчиків”.

Попри наукову обґрунтованість, викладений матеріал був у легкій формі – як розмова біля багаття. Сам автор вирішив, що перед публікацією теорії її необхідно перевірити на практиці. Влітку 1907 року він зібрав 22 хлопчиків, для яких організував восьмиденне тренування у наметовому таборі на острові Браунсі. Програма передбачала: розподіл дітей на патрулі із лідерами; табірну справу (розведення вогню, приготування їжі, орієнтування тощо); вивчення слідів; вивчення тварин та рослин, а також зірок; уроки географії; надання медичної допомоги; “лицарські навички” – інформацію про закони, честь, ставлення до жінок тощо. В останній день проводили ігри та змагання. Успішно випробувавши свою теорію практично, генерал у грудні 1908 року видав книжку.

І вона викликала справжній “бум”: у країні почали стихійно виникати скаутські групи, автор книги отримував численні листи (настільки численні, що довелося створити бюро для листування). Зрозумівши, що його досвід виявився дуже популярним, Бейден-Павелл створив газети для дітей та інструкторів. Тим часом скаутський рух стрімко поширювався з Британії до колоній. Уже в 1909 році парад 14 тисяч скаутів приймав особисто король Едуард VII. Того ж року з’явилися перші групи дівчаток-скаутів – на початку у створенні брала участь сестра Бейден-Павелла Агнесс, а надалі рух очолила його дружина Олав. У 1910-му у Великій Британії та її колоніях було вже понад 123 тисячі скаутів, а в 1911-му рух захопив майже всю Європу та США. Бейден-Павелл очолював рух протягом життя – він помер у віці 83 років, у 1941-му, в Кенії. А після смерті його справу продовжувала дружина. Олав Бейден-Павелл померла у 1977 році у віці 88 років. Її попіл розвіяли над могилою чоловіка у Кенії.

22 лютого 1946 року американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу повідомлення, що увійшло в історію як “Довга телеграма”.

Замість короткої відповіді на питання, чому СРСР не підтримує щойно створені міжнародні фінансові інститути (Всесвітній банк та Міжнародний валютний фонд) Кеннан написав цілий політично-психологічний твір на 8000 слів. У перших рядках він попросив вибачення за завантаження телеграфного каналу, але зазначив, що інакше не зможе уникнути “надмірного спрощення”. Текст цього повідомлення багато в чому актуальний досі. А в той час, коли дипломат написав його, ця інформація просто “перевернула” бачення подальших відносин із СРСР у Сполучених Штатах. Іноді Кеннана називають “архітектором Холодної війни”, хоча навряд чи це чесно по відношенню до нього, адже не він побудував той режим і той світогляд, який просто чітко зафіксував і про який попередив своє керівництво. Спочатку телеграму було призначено для вузького кола керівників американської зовнішньої політики. Але її швидко поширили серед чиновників у США, а згодом – по всіх американських посольствах. Звичайно, цитати (і перекази ключових тез тими, хто читав телеграму) потрапили й до преси.

За кількома цитатами можна скласти уявлення, наскільки прозорливим був автор “Довгої телеграми”:

✍️ “В основі невротичної точки зору Кремля на міжнародні відносини лежить традиційне і інстинктивне російське почуття незахищеності… До цього додався у міру того, як Росія вступала в контакт з економічно розвиненим Заходом, страх перед компетентнішими, могутнішими, високоорганізованішими суспільствами на цій території. Але цим останнім типом незахищеності страждали радше російські правителі, а не російський народ – бо російські правителі незмінно відчували, що їхнє правління було відносно архаїчним за формою, крихким і штучним за своєю психологічною основою, не здатним витримати порівняння або зіткнення з політичними системами західних країн. З цієї причини вони завжди боялися іноземного проникнення, боялися прямого контакту між західним світом і своїм власним, боялися того, що станеться, якщо росіяни дізнаються правду про зовнішній світ або якщо іноземці дізнаються правду про світ внутрішній. І вони навчилися шукати безпеку єдино у впертій, але смертельній боротьбі за повне знищення конкуруючої держави, ніколи не укладаючи з нею угод і компромісів” .

✍️ “Радянські лідери керуються потребами свого власного минулого і теперішнього становища, щоб подати цей зовнішній світ як злий, ворожий і загрозливий, але який несе в собі зародки повзучої хвороби і приречений на зростання внутрішніх конвульсій, поки не отримає остаточний coup de grace («удар милосердя» – Ред.) від зростаючої могутності соціалізму та поступиться новому і кращому світу. Ця теза служить виправданням для збільшення військової і поліцейської потуги російської держави, для ізоляції російського населення від зовнішнього світу, а також для плинного і постійного тиску задля розширення меж російської поліцейської влади, що в сукупності своїй є природними й інстинктивними потягами російських правителів. По суті, це лише неухильне просування тривожного російського націоналізму, багатовікового руху, в якому поняття нападу і захисту нерозривно заплутані”.

✍️ “Росіяни будуть офіційно брати участь у міжнародних організаціях, де вони бачать можливість розширення радянської влади або обмеження або ослаблення влади інших. Москва бачить в ООН не механізм постійного і стабільного світового співтовариства, заснованого на взаємних інтересах і цілях всіх націй, а арену, на якій згадані наміри можуть бути успішно реалізовані”.

✍️ “Радянська влада, на відміну від влади гітлерівської Німеччини, не є ні шаблонною, ні авантюрною. Не діє за фіксованими планами. Не йде на непотрібний ризик. Несприйнятлива до логіки розуму і дуже чутлива до логіки сили. З цієї причини вона може легко відступити – і здебільшого відступає в кожній точці, де стикається з сильним опором. Таким чином, якщо противник має достатню силу і ясно дає зрозуміти про свою готовність її застосувати, йому нечасто доводиться це робити”.

З оригіналом тексту можна ознайомитись тут. Переклад українською мовою авторства Ореста Друля опублікувало видання “Zbruc”.

22 лютого 1997 року шотландські вчені вперше повідомили про успішне клонування вівці Доллі. Детальніше.

22 лютого 2014 року в Україні завершилася Революція Гідності. Цього дня у відставку подав голова Верховної Ради України Володимир Рибак, спікером обрали Олександра Турчинова. Після цього Верховна Рада 328 голосами усунула з посади президента Віктора Януковича та призначила дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року. Сам Янукович у цей час перебував у Харкові. Детальніше.

22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту в Харкові під час Маршу єдності стався теракт. Детальніше.

22 лютого 2022 року Путін заявив, що РФ визнала “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР” в їх “конституційних межах” (тобто в межах усієї території областей, у тому числі – тієї, яка не перебувала під контролем терористів). Він також заявив, що “Мінських угод” більше не існує. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період .

Церковне свято 22 лютого

22 лютого вшановують здобуття мощей мучеників у Євгенії. Мощі мучеників виявили біля Євгенієвої брами вежі в Константинополі. Імена мучеників залишились невідомими. Це не було рідкістю, адже під час переслідувань християн останки святих мучеників віруючі зазвичай ховали у таємних місцях. Мощі знайшли завдяки тому, що на місці їхнього поховання почали відбуватися чудові зцілення. Після виявлення мощів їх перенесли до храму. А згодом клірик Микола Каліграф отримав одкровення, що серед них знаходяться мощі святого апостола від 70-ти Андроніка та його помічниці його Юнії.

Народні прикмети

Якщо вдень хмарний і холодний, то морози затягнуться надовго, а весна буде пізньою.

Якщо в цей день відлига, то весна прийде рано.

Що не можна робити 22 лютого

22 лютого не можна нічого піднімати із землі.

Не можна дарувати взуття.

Не можна одягати брудне чи зношене взуття.