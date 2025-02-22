Сегодня 22 февраля: какой день в истории

22 февраля 1797 года на берега Великобритании высадился Фишгардский десант — последние иностранные войска, когда-либо вторгавшиеся на остров. В 1857-м родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889-м в тот же день – его жена и соратница Олав. В 1946-м американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп «Долгую телеграмму», в которой сформулировал всю сущность как СССР, так и современной РФ. В 2014-м в Украине завершилась Революция Достоинства – Верховная Рада приняла решение отстранить Януковича от должности президента. В 2015-м в Харькове произошел теракт у Дворца спорта во время Марша единства.

Праздники и памятные даты 22 февраля

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

Также сегодня: Всемирный день энцефалита, День однозадачности, Международный день бойскаутов, Всемирный день размышлений, День смирения, Всемирный день глотателей мечей (отмечают в последнюю субботу февраля).

22 февраля в истории

22 февраля 1630 года английские колонисты впервые попробовали попкорн – блюдо, которое индейцы готовили на протяжении многих тысячелетий. Угостил англичан вождь племени индейцев Кводекуайн. Подробнее.

22 февраля 1797 года на берега Великобритании высадился Фишгардский десант (французская армия). Он вошел в историю, став последним вторжением на остров иностранной армии.

Эти события происходили в конце войны Первой коалиции. Она продолжалась с 1792-го по 1797-й. А началась на фоне Великой французской революции. Тогда европейские монархи – соседи Франции – пришли к выводу, что революция может распространиться и стать угрозой для их правления. Поэтому решили поддержать короля Людовика XVI военной интервенцией в его страну. Первоначально союз против революционеров заключили император Священной Римской империи Леопольд II и король Пруссии Фридрих-Вильгельм II. 7 февраля 1792 года они подписали соответствующий союзнический договор. Тогда французские революционеры решили, что лучше начать военные действия первыми. Убедить Людовика ХVI объявить войну его союзникам, конечно, не удалось, поэтому решение об этом утвердило Законодательное собрание Франции. 20 апреля войну объявили Леопольду II, его союзник должен был присоединиться. В дальнейшем Первая коалиция расширилась – в нее вошли итальянские королевства, немецкие государства и Испания, а уже после казни Людовика ХVI – Россия и Великобритания. Именно во время войны Первой коалиции «взошла звезда» Наполеона Бонапарта – в то время как полководца, который проводил успешное наступление в Италии.

Что касается десанта в Великобританию, то план этой операции разрабатывал французский генерал Лазар Гош. План предусматривал атаку с трех сторон: два отряда должны были совершить отвлекающий маневр и высадиться в двух местах на британский берег, третий – на остров Ирландия. Однако из-за неблагоприятной погоды два из трех отрядов (один «британский» и один «ирландский») не смогли высадиться. Третий же достиг побережья Уэльса и сошел на берег близ Фишгарда. Этот десант состоял из 1400 военных (кроме французов, было немало ирландцев, потому что «официально» Франция помогала Ирландии добыть свободу). Спешно собранные британские войска и местное население «ярко» встретили захватчиков – так, что уже через два дня, 24 февраля, командующий силами вторжения полковник Уильям Тейт капитулировал. Всех, кто дожил до этого момента, взяли в плен. И Тейт, и остатки его войск вернулись во Францию ​​в 1798 году в рамках обмена пленными. Несмотря на проигранное сражение в Британии из самой войны Первой коалиции Франция вышла победительницей. В том же 1797 году, 17 октября, в Кампо-Формио эрцгерцогство Австрия (как главное государство Священной Римской империи) подписало мир, передав Франции Бельгию и признав контроль Франции над Рейнской областью и большей частью Италии. Венецианскую республику страны разделили между собой. При этом Великобритания и Франция остались в состоянии войны.

22 февраля 1848 года в Париже началась очередная французская революция. Ее следствием стало отречение от престола короля Луи-Филиппа, руководившего Францией с 1830 года (после Июльской революции). Подробнее.

22 февраля 1857 года родился основатель скаутского движения Роберт Баден-Пауэлл, а в 1889 году в тот же день – его жена и соратница Олав. Поэтому в этот день отмечают Международный день скаутов. Подробнее.

22 февраля 1946 года американский дипломат в Москве Джордж Кеннан отправил в Госдеп сообщение, вошедшее в историю как «Длинная телеграмма». Подробнее.

22 февраля 1997 года шотландские ученые впервые сообщили об успешном клонировании овцы Долли. Подробнее.

22 февраля 2014 года в Украине завершилась Революция Достоинства. Подробнее.

22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт. Подробнее.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что РФ признала «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» в их «конституционных границах» (т.е. в пределах всей территории областей) и отверг Минские соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период.

Церковный праздник 22 февраля

22 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота – один из основных поминальных дней. Чествуют обретение мощей мучеников в Евгении, а также — память мучеников Маврикия и 70 воинов. Святой Маврикий был военачальником, который пострадал от гонений на христиан императора Максимиана — в 305 году. Вместе с Маврикием муки приняли его сын Фотин и подчиненные воины (из них известны имена двух — Феодора и Филиппа). Языческие жрецы донесли императору Максимиану, что Маврикий проповедует христианскую веру. Его, сына и воинов привели на судилище, где они непоколебимо отстаивали свою веру — не среагировав ни на обещания императора, ни на угрозы. Мучеников избивали, жгли огнем и терзали железными крюками. Фотину отсекли голову на глазах отца. После Маврикия и его воинов отвели в болотистую местность и привязали к деревьям, обмазав тела медом — тучи насекомых поедали мучеников заживо. Это длилось десять дней, в течение которых Маврикий и его воины молились, и Бог прекратил их страдания. Им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Но ночью местные христиане втайне похоронили святых.

Народные приметы

Если день снежный и холодный, то морозы затянутся надолго, а весна будет поздней.

Если в этот день оттепель, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя плохо говорить об умерших.

Нельзя устраивать громкие застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя отчаиваться и печалиться.