Сьогодні 22 лютого: який день в історії

22 лютого 1797 року на береги Великої Британії висадився Фішгардський десант – останні іноземні війська, що будь-коли вдиралися на острів. У 1857-му народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а в 1889-му того ж дня – його дружина та соратниця Олав. У 1946-му американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу “Довгу телеграму”, в якій сформулював всю сутність як СРСР, так і сучасної РФ. У 2014-му в Україні завершилася Революція Гідності – Верховна Рада ухвалила рішення усунути Януковича з посади президента. У 2015-му в Харкові стався теракт біля Палацу спорту під час Маршу єдності.

Свята та пам’ятні дати 22 лютого

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Також сьогодні: Всесвітній день енцефаліту, День однозадачності, Міжнародний день бойскаутів, Всесвітній день роздумів, День смирення, Всесвітній день ковтачів мечів (відзначають в останню суботу лютого).

22 лютого в історії

22 лютого 1630 року англійські колоністи вперше скуштували попкорн – страву, яку індіанці готували протягом багатьох тисячоліть. Пригостив англійців вождь племені індіанців Кводекуайн. Докладніше.

22 лютого 1797 року на береги Великої Британії висадився Фішгардський десант (французька армія). Він увійшов до історії, ставши останнім вторгненням на острів іноземної армії.

Ці події відбувалися наприкінці війни Першої коаліції. Вона тривала з 1792-го до 1797-го. А почалася на тлі Великої французької революції. Тоді європейські монархи – сусіди Франції – дійшли висновку, що революція може поширитися та стати загрозою для їхнього правління. Тому вирішили підтримати короля Людовика XVI військовою інтервенцією до його країни. Спочатку союз проти революціонерів уклали імператор Священної Римської імперії Леопольд II та король Пруссії Фрідріх-Вільгельм II. 7 лютого 1792 року вони підписали відповідний союзницький договір. Тоді французькі революціонери вирішили, що краще розпочати військові дії першими. Переконати Людовика ХVI оголосити війну його союзникам, звичайно, не вдалося, тому рішення про це ухвалили Законодавчі збори Франції. 20 квітня війну оголосили Леопольду II, його союзник мав долучитися. Надалі Перша коаліція розширилася – до неї увійшли італійські королівства, німецькі держави та Іспанія, а вже після страти Людовика ХVI – Росія та Велика Британія. Саме під час війни Першої коаліції “зійшла зоря” Наполеона Бонапарта – тоді як полководця, який проводив успішний наступ в Італії.

Щодо десанту до Великої Британії, то план цієї операції розробляв французький генерал Лазар Гош. План передбачав атаку з трьох сторін: два загони мали зробити відвабний маневр і висадитися у двох місцях на британський берег, третій – на острів Ірландія. Однак через несприятливу погоду два з трьох загонів (один “британський” та один “ірландський”) не змогли висадитися. Третій досяг узбережжя Вельсу та зійшов на берег біля Фішгарда. Цей десант складався з 1400 військових (крім французів, було чимало ірландців, тому що “офіційно” Франція допомагала Ірландії здобути свободу). Поспішно зібрані британські війська та місцеве населення “яскраво” зустріли загарбників – так, що вже за два дні, 24 лютого, командувач силами вторгнення полковник Вільям Тейт капітулював. Усіх, хто дожив до цього моменту, взяли в полон. І Тейт, і залишки його військ повернулися до Франції у 1798 році в рамках обміну полоненими. Попри програну битву в Британії із самої війни Першої коаліції Франція вийшла переможницею. У тому ж 1797 році, 17 жовтня, у Кампо-Форміо ерцгерцогство Австрія (як головна держава Священної Римської імперії) підписала мир, передавши Франції Бельгію та визнавши контроль Франції над Рейнською областю та більшою частиною Італії. Венеціанську республіку країни поділили між собою. При цьому Велика Британія та Франція залишилися в стані війни.

22 лютого 1848 року у Парижі розпочалася чергова французька революція. Її наслідком стало зречення престолу королем Луї-Філіппом, який керував Францією з 1830 року (після Липневої революції). Докладніше.

22 лютого 1857 року народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а 1889 року того ж дня – його дружина та соратниця Олав. Тому цього дня відзначають Міжнародний день скаутів. Докладніше.

22 лютого 1946 року американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу повідомлення, що увійшло в історію як “Довга телеграма”. Докладніше.

22 лютого 1997 року шотландські вчені вперше повідомили про успішне клонування вівці Доллі. Докладніше.

22 лютого 2014 року в Україні завершилася Революція Гідності. Докладніше.

22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту в Харкові під час Маршу єдності стався теракт. Докладніше.

22 лютого 2022 року Путін заявив, що РФ визнала “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР” в їх “конституційних межах” (тобто в межах усієї території областей, у тому числі – тієї, яка не перебувала під контролем терористів) та відкинув Мінські угоди. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період.

Церковне свято 22 лютого

22 лютого – Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота – один з основних поминальних днів. Вшановують здобуття мощей мучеників у Євгенії, а також – пам’ять мучеників Маврикія та 70 воїнів. Святий Маврикій був воєначальником, який постраждав від гонінь на християн імператора Максиміана – у 305 році. Разом з Маврикієм муки прийняли його син Фотин та підлеглі воїни (з них відомі імена двох – Феодора та Филипа). Язичницькі жерці донесли імператору Максиміану, що Маврикій проповідує християнську віру. Його, сина та воїнів привели на судилище, де вони непохитно відстоювали свою віру – не зреагувавши ні на обіцянки імператора, ні на погрози. Мучеників били, палили вогнем і мордували залізними гаками. Фотину відтяли голову на очах батька. Після Маврикія та його воїнів відвели до болотистої місцевості та прив’язали до дерев, обмазавши тіла медом – хмари комах поїдали мучеників живцем. Це тривало десять днів, протягом яких Маврикій та його воїни молилися, і Бог припинив їхні страждання. Їм відрубали голови, а тіла кинули без поховання. Але вночі місцеві християни поховали святих.

Народні прикмети

Якщо вдень хмарний і холодний, то морози затягнуться надовго, а весна буде пізньою.

Якщо в цей день відлига, то весна прийде рано.

Що не можна робити 22 лютого

Не можна погано говорити про померлих.

Не можна влаштовувати гучні застілля та вживати алкоголь.

Не можна зневірятися та засмучуватися.