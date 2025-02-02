Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії

2 лютого – День бабака. Цього дня 962 року коронували першого імператора Священної Римської імперії Оттона Великого. У різні роки народилися два українські письменники – Євген Гребінка та Валер’ян Підмогильний. У 1914-му в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном. У 1959-му на перевалі на Північному Уралі загадково загинула туристична група Дятлова. У 2015-му в автокатастрофі розбився Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

Свята та пам’ятні дати 2 лютого

2 лютого – День бабака та Всесвітній день водно-болотних угідь.

Також сьогодні: День відмови від непотрібних стосунків (відзначають у першу неділю лютого), День їздових собак, День самооновлення, Всесвітній день гавайської гітари (День укулеле), День поінформованості про ревматоїдний артрит, Всесвітній день богопосвяченого життя.

2 лютого в історії

2 лютого 962 року коронували імператора Оттона Великого.

Саме цей момент вважається початком історії Священної Римської імперії. Після падіння Західної Римської імперії деякий час правителі варварських королівств Європи продовжували визнавати владу імператора Східної Римської імперії (або Візантії – зі столицею в Константинополі). Східного імператора визнавали й Папи Римські (попри “конкуренцію” з Константинопольськими патріархами). Але за кілька століть здатність Східної Римської імперії забезпечити захист папству та загалом впливати на ситуацію в Європі зменшилася радикально. Тож понтифіки змушені були шукати підтримки у варварів. Остаточний перелам в орієнтації Римської церкви стався наприкінці VIII – початку IX століть. Тоді у Візантії повалили імператора Костянтина VI, владу перехопила його матір. Папа Римський Лев III скористався цією ситуацією, щоб віддячити за підтримку та захист королю франків (і королю Італії) Карлу Великому. Папа заявив, що жінка імператором римлян бути не може й у 800 році коронував замість візантійської цариці варварського монарха. Надалі Карл титулувався як “Імператор Август, що керує Римською імперією” (Візантія цього титулу не визнавала).

Попри це, в історію Карл увійшов все ж таки як імператор франків або засновник імперії Каролінгів. А от засновником Священної Римської імперії вважають Оттона Великого. Він був сином короля Східно-Франкського королівства – держави, що утворилася на землях сучасної Німеччини після поділу колосальної імперії Карла Великого. У 936 році Оттон зайняв престол батька після його смерті. Надалі зміцнював свою владу спочатку на наявній території (різними шляхами: і придушуючи бунти, й укладаючи шлюби, і призначаючи “вигідних” людей потрібні посади). Розв’язавши внутрішні проблеми, король розпочав низку успішних воєн. Зокрема, переміг угорців, припинивши їхнє вторгнення до західної Європи (і цим заслужив на повагу в християнському світі). Наступною метою короля стало захоплення територій в Італії – і це йому вдалося у 961 році.

Діставшись Риму, Оттон отримав і “винагороду” від Папи Римського – Іван XII коронував Оттона імператором римлян у 962 році. На відміну від Карла Великого, Оттон I доклав зусиль, щоб закріпити за собою та своїми нащадками титул римського імператора. Він воював за своє визнання (а також території на півдні Італії) зі Східною Римською імперією. А потім домовився із нею. Імператор одружив сина Оттона II на візантійській принцесі та передав йому в спадок і свою корону, і нову державу. Її далеко не одразу стали називати саме Священною Римською імперією – перше слово додалося через сторіччя, у процесі боротьби між імператорами та папами за владу в християнському світі.

2 лютого 1812 року народився український письменник Євген Гребінка. Докладніше.

2 лютого 1841 року датується перша згадка про “День бабака”. Докладніше.

2 лютого 1901 року народився український письменник, прозаїк епохи Розстріляного відродження Валер’ян Підмогильний. Докладніше.

2 лютого 1914 року в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном – “Заробляючи на життя”.

2 лютого 1959 року на перевалі на Північному Уралі загинула туристична група Дятлова. Докладніше.

2 лютого 2015 року загинув у автокатастрофі Андрій Кузьменко (відомий як Кузьма Скрябін). Докладніше.

Церковне свято 2 лютого

2 лютого – Стрітення. Свято присвячене події, яка сталася на 40-й день після народження Ісуса. Немовля принесли до Єрусалимського храму. Тоді в Єрусалимі жив праведний старець Симеон. Йому було одкровення, що він не помре, доки не побачить Спасителя. За навіюванням благочестивий старець прийшов у храм, коли Марія та Йосип принесли туди Ісуса. Симеон узяв немовля на руки та, благословивши Бога, висловив пророцтво про Спасителя світу: “Тепер відпускаєш раба твого, Владико, за твоїм словом із миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів”. Стрітення – одне з найдавніших свят християнської церкви.

Народні прикмети

Якщо на Стрітення відлига, то весна буде теплою.

Якщо йде сніг, то весна буде дощовою та довгою.

Якщо хуртовина, то весна буде пізньою й холодною.

Що не можна робити 2 лютого

Не можна грати в азартні ігри.

Не можна займатися важкою працею, рукоділлям, прибирати у квартирі, рубати дерева.

Не можна ходити до лазні.

Не можна виносити сміття.