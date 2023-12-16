Сьогодні 16 грудня: яке свято та день в історії

16 грудня 1497 року Васко да Гама на шляху до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої раніше досягали європейці. У 1773 році в США відбулося “Бостонське чаювання”. У 1809-му Наполеон Бонапарт розлучився з дружиною Жозефіною. У 1913-му Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі – “Заробляючи на життя”. Цього дня рік тому по Харківщині росіяни вдарили десятьма ракетами С-300, залишивши без світла регіон.

Свята та пам’ятні дати 16 грудня

16 грудня – День незалежності Казахстану.

У світі також – День дурнуватих іграшок.

16 грудня в історії

16 грудня 1497 року португальський мореплавець Васко да Гама зі своєю експедицією на шляху до Індії пройшов найвіддаленішу точку, якої до них вдавалося досягти європейцям. Першопрохідці обігнули Мис Доброї Надії та пропливли повз місце, яке було відкрите раніше Бартоломеу Діашем. Після цього експедиція вийшла у відкриті води Індійського океану. Попереду були береги жаданого “раю спецій”, яких так Гама та його команда досягнули 20 травня 1498.

16 грудня 1773 року відбулося так зване “Бостонське чаювання”, яке започаткувало війну за незалежність США від Великої Британії. Докладніше.

16 грудня 1809 року набуло чинності розлучення імператора Франції Наполеона Бонапарта та його дружини Жозефіни Богарне. Докладніше.

16 грудня 1913 року Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі “Заробляючи на життя” (або “Боротьба за життя”).

До того він був театральним актором. Причому на сцену вперше вийшов у п’ятирічному віці, підстраховуючи номер своєї матері (вона виступала у вар’єте). З дитинства Чарлі входив до танцювальної трупи, а першу комедійну роль виконав у 11 років – на Різдво 1900 року. Він брав участь у пантомімі “Попелюшка” та смішив глядачів у костюмі кішки. Після розлучення батьків і смерті батька Чарлі мав заробляти на життя, як доведеться, – з 12 років він продавав газети та погоджувався на будь-які підробітки. У 14-ть хлопець отримав постійну роботу в театрі та роль посильного у п’єсі “Шерлок Холмс”. Також він грав у вар’єте, навчався грати на скрипці та потроху вивчав грамоту, адже рано покинув школу й так і не навчився там читати. “Зоряний час” Чапліна настав, коли його театр приїхав з Англії на гастролі до США. Під час одного із виступів на 24-річного актора звернув увагу продюсер кіностудії “Keystone” Мак Сеннет. Саме він запропонував Чарлі знятися в німому кіно “Заробляючи на життя”.

У цій стрічці Чаплін зіграв шахрая. Він отримував за знімання 150 доларів на тиждень. Першу кінороль майбутньої зірки критики сприйняли холодно, назвавши актора “метушливим”, а також розкритикувавши “грубу жестикуляцію”. Сам Чарлі теж не любив згадувати свій перший досвід у кіно. В автобіографії він писав, що сценарію не було, тому він намагався просунути власні пропозиції щодо дій на знімальному майданчику, чим налаштував проти себе режисера Генрі Лермана.

“Фільм було знято всього за три дні, і мені здавалося, що він вийшов смішним. Однак, коли я побачив закінчений фільм, у мене серце облилося кров’ю — Лерман при монтажі порізав його до невпізнання і нещадно вирізав майже всі мої знахідки. Я ніяк не міг зрозуміти, навіщо йому це було потрібно. Згодом, через багато років, Генрі Лерман зізнався, що зробив це навмисне, бо, як він висловився, я надто багато собі дозволяв”, — писав Чарлі Чаплін.

16 грудня 1991 року Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

16 грудня 1991 року Туреччина визнала незалежність України.

16 грудня 2022 року вранці після удару ракетами С-300 Харків учергове залишився повністю без електрики. Вибухи в місті лунали протягом 20 хвилин. По місту та області прилетіло 10 ракет С-300, дві крилаті збила ППО. Мер Харкова Ігор Терехов заявив: “є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система”. А начальник ХОВА Олег Синєгубов згодом повідомив про ракетні удари щонайменше по трьох локаціях у Харківській області – по Харкову, Куп’янському та Чугуївському районах. Світло на Харківщині почали включати після 16:00.

Церковне свято 16 грудня

16 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Аггея. Святий пророк Аггей – десятий із дванадцяти малих пророків. Він пророкував за часів перського царя Дарія Гистаспа. Після повернення юдеїв із Вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і передбачив відвідування цього храму Месією.

Народні прикмети

Якщо кішка шукає в домі тепле місце, то буде мороз.

Якщо 16 грудня морозна погода – такою буде й Водохреще.

Що не можна робити 16 грудня

Не можна робити генеральне прибирання.

Не можна лінуватися.

Не можна лихословити та порушувати правила посту.