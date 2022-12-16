“Є колосальні інфраструктурні руйнування” – Терехов про обстріл Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх харків’ян виявити терпіння та відвідувати “пункти незламності”.

“Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог. Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися “пунктами незламності”. Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони”, – звернувся Терехов до мешканців міста.

Він запевнив, що енергетики, комунальники та керівництво міста зроблять усе можливе, щоб “в найкоротші терміни відновити те, що накоїв російський агресор” і попросив мешканців міста “дотримуватися спокою та витримки”.