“Є колосальні інфраструктурні руйнування” – Терехов про обстріл Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх харків’ян виявити терпіння та відвідувати “пункти незламності”.
“Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог. Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися “пунктами незламності”. Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони”, – звернувся Терехов до мешканців міста.
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Він запевнив, що енергетики, комунальники та керівництво міста зроблять усе можливе, щоб “в найкоротші терміни відновити те, що накоїв російський агресор” і попросив мешканців міста “дотримуватися спокою та витримки”.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх харків’ян виявити терпіння та відвідувати “пункти незламності”".