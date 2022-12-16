Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото)
На опублікованих фото частина прихована, щоб не допомагати коригувати удари, проте видно, що на Харківщині постраждав об’єкт енергетики, на місці вирви від снарядів.
“За даними слідства, 16 грудня близько 9 години ранку російські військові завдали масованого ракетного удару по Харкову та області. Пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину 10 ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – коротко повідомили в прокуратурі.
Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок удару немає.
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На місці працюють прокурори та поліцейські.
“При процесуальному керівництві Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – зазначила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На опублікованих фото частина прихована, щоб не допомагати коригувати удари, проте видно, що на Харківщині постраждав об’єкт енергетики, на місці вирви від снарядів".