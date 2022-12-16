Live
  • П’ятниця 16.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото)

Події 12:03   16.12.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото)

На опублікованих фото частина прихована, щоб не допомагати коригувати удари, проте видно, що на Харківщині постраждав об’єкт енергетики, на місці вирви від снарядів.

“За даними слідства, 16 грудня близько 9 години ранку російські військові завдали масованого ракетного удару по Харкову та області. Пошкоджено низку об’єктів критичної інфраструктури. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину 10 ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – коротко повідомили в прокуратурі.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня.

Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок удару немає.

Читайте також: 90% це були С-300, по одному з об’єктів били повторно – Синєгубов

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня фото прокуратури 3

На місці працюють прокурори та поліцейські.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня фото прокуратури 2

“При процесуальному керівництві Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – зазначила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня фото прокуратури 4

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня.

Наслідки ракетного удару по Харкову 16 грудня фото прокуратури 6

Последствия ракетного удара по Харькову 16 декабря фото прокуратуры 7

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:03
Частина поїздів, що прямують до Харкова, затримуються: інформація “УЗ”
09:43
Ракетний удар по Харківщині: остання інформація від Синєгубова та Терехова
09:10
У Харкові можуть бути проблеми з електрикою – Терехов
08:48
На Харківщині пролунали вибухи, в одній із громад аварійне відключення світла
07:12
14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 12:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На опублікованих фото частина прихована, щоб не допомагати коригувати удари, проте видно, що на Харківщині постраждав об’єкт енергетики, на місці вирви від снарядів".