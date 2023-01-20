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Ракетний удар по школі в Куп’янську: розпочато досудове розслідування (фото)

Події 12:23   20.01.2023
Олена Нагорна
Ракетний удар по школі в Куп’янську: розпочато досудове розслідування (фото)

Фото наслідків ракетного удару по школі у місті Куп’янськ Харківської області близько 22-ї години 19 січня опублікувала Харківська облпрокуратура.

Попередньо росіяни вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області, зазначили у прокуратурі.

Також у відомстві нагадали про пошкоджені обстрілами армії РФ будинки у місті Вовчанськ та в селі Тимофіївка Богодухівського району.

За всіма епізодами розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби на Харківщині поранених внаслідок ворожих обстрілів немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди.

Читайте також:  Синєгубов показав фото наслідків ракетного удару по школі в Куп’янську

Увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 12:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків ракетного удару по школі у місті Куп’янськ Харківської області близько 22-ї години 19 січня опублікувала Харківська облпрокуратура.".