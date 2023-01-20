Ракетний удар по школі в Куп’янську: розпочато досудове розслідування (фото)

Фото наслідків ракетного удару по школі у місті Куп’янськ Харківської області близько 22-ї години 19 січня опублікувала Харківська облпрокуратура.

Попередньо росіяни вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області, зазначили у прокуратурі.

Також у відомстві нагадали про пошкоджені обстрілами армії РФ будинки у місті Вовчанськ та в селі Тимофіївка Богодухівського району.

За всіма епізодами розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби на Харківщині поранених внаслідок ворожих обстрілів немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди.

Увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.