Ракетний удар по школі в Куп’янську: розпочато досудове розслідування (фото)
Фото наслідків ракетного удару по школі у місті Куп’янськ Харківської області близько 22-ї години 19 січня опублікувала Харківська облпрокуратура.
Попередньо росіяни вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області, зазначили у прокуратурі.
Також у відомстві нагадали про пошкоджені обстрілами армії РФ будинки у місті Вовчанськ та в селі Тимофіївка Богодухівського району.
За всіма епізодами розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби на Харківщині поранених внаслідок ворожих обстрілів немає, водночас були пошкоджені будинки та інші споруди.
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Увечері 19 січня начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що внаслідок обстрілів за добу в регіоні було пошкоджено дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 12:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків ракетного удару по школі у місті Куп’янськ Харківської області близько 22-ї години 19 січня опублікувала Харківська облпрокуратура.".