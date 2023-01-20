Ракетный удар по школе в Купянске: начато досудебное расследование (фото)
Фото последствий ракетного удара по школе в городе Купянск Харьковской области около 22-х часов 19 января опубликовала Харьковская облпрокуратура.
Предварительно, россияне ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области, отметили в прокуратуре.
Также в ведомстве напомнили о поврежденных обстрелами армии РФ домах в городе Волчанск и в селе Тимофеевка Богодуховского района.
По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее глава ХОВА Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.
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Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 12:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий ракетного удара по школе в городе Купянск Харьковской области около 22-х часов 19 января опубликовала Харьковская облпрокуратура.".