Ракетный удар по школе в Купянске: начато досудебное расследование (фото)

Фото последствий ракетного удара по школе в городе Купянск Харьковской области около 22-х часов 19 января опубликовала Харьковская облпрокуратура.

Предварительно, россияне ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области, отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве напомнили о поврежденных обстрелами армии РФ домах в городе Волчанск и в селе Тимофеевка Богодуховского района.

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.

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Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.