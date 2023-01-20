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Ракетный удар по школе в Купянске: начато досудебное расследование (фото)

Происшествия 12:23   20.01.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по школе в Купянске: начато досудебное расследование (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Фото последствий ракетного удара по школе в городе Купянск Харьковской области около 22-х часов 19 января опубликовала Харьковская облпрокуратура.

Предварительно, россияне ударили ракетами С-300 с территории Белгородской области, отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве напомнили о поврежденных обстрелами армии РФ домах в городе Волчанск и в селе Тимофеевка Богодуховского района.

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава ХОВА Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.

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Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий ракетного удара по школе в городе Купянск Харьковской области около 22-х часов 19 января опубликовала Харьковская облпрокуратура.".