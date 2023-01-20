Live
  • Пятница 20.01.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Синегубов показал фото последствий ракетного удара по школе в Купянске

Происшествия 11:37   20.01.2023
Елена Нагорная
Синегубов показал фото последствий ракетного удара по школе в Купянске Фото: Олег Синегубов

19 января российские захватчики ударили по школе в городе Купянск Харьковской области из ЗРК С-300.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и опубликовал фото последствий «прилета».

Также чиновник добавил, что обошлось без пострадавших.


Фото: Олег Синегубов

Ранее Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.

Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:23
В Укрэнерго рассказали, как сегодня будут отключать свет на Харьковщине
10:53
Миллион энергосберегающих лампочек раздадут на Харьковщине бесплатно
10:26
Связано ли переименование села Харьковщины в Залужное с главнокомандующим ВСУ
09:58
Медики «скорой» реанимировали двух жителей Харьковской области
09:33
За Днепр: защитники Харьковщины из 92-й ОМБр отомстили врагу у Сватово (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов показал фото последствий ракетного удара по школе в Купянске»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января российские захватчики ударили по школе в городе Купянск Харьковской области из ЗРК С-300.".