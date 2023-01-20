Синегубов показал фото последствий ракетного удара по школе в Купянске
Фото: Олег Синегубов
19 января российские захватчики ударили по школе в городе Купянск Харьковской области из ЗРК С-300.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и опубликовал фото последствий «прилета».
Также чиновник добавил, что обошлось без пострадавших.
Фото: Олег Синегубов
Ранее Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.
Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января российские захватчики ударили по школе в городе Купянск Харьковской области из ЗРК С-300.".