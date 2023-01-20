Синегубов показал фото последствий ракетного удара по школе в Купянске

19 января российские захватчики ударили по школе в городе Купянск Харьковской области из ЗРК С-300.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и опубликовал фото последствий «прилета».

Также чиновник добавил, что обошлось без пострадавших.



Фото: Олег Синегубов

Ранее Синегубов сообщил, что в течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения.

Вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.