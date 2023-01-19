Три десятка домов повреждены обстрелами на Харьковщине сегодня — Мельник

Две многоэтажки и 28 частных домов были повреждены в Харьковской области за сутки в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его информации, в городе Волчанск разрушениям подверглись две многоэтажки и 14 частных домов, в городе Купянск — девять частных домов, в поселке Двуречная — два частных дома и еще три — в селе Тимофеевка Богодуховского района.

Информация о пострадавших гражданских не поступала, добавил Мельник.

Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, 19 января оккупанты с 8:30 и в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Всего было зафиксировано около 20 ударов.