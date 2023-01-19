Live
  • Четверг 19.01.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Три десятка домов повреждены обстрелами на Харьковщине сегодня — Мельник

Происшествия 19:21   19.01.2023
Елена Нагорная
Три десятка домов повреждены обстрелами на Харьковщине сегодня — Мельник Разрушенный дом в Тимофеевке, фото — Олег Синегубов

Две многоэтажки и 28 частных домов были повреждены в Харьковской области за сутки в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его информации, в городе Волчанск разрушениям подверглись две многоэтажки и 14 частных домов, в городе Купянск — девять частных домов, в поселке Двуречная — два частных дома и еще три — в селе Тимофеевка Богодуховского района.

Информация о пострадавших гражданских не поступала, добавил Мельник.

Читайте также: Купянск, Волчанск, Двуречную и еще 16 сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, 19 января оккупанты с 8:30 и в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Всего было зафиксировано около 20 ударов.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:52
Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр окунулись в купель на Крещение (фото)
18:53
Купянск, Волчанск, Двуречную и еще 16 сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
18:03
Языковой омбудсмен: Мэр Харькова Терехов не добьется в суде отмены штрафа
17:55
Харьковчане купаются на Крещение под присмотром копов и бойцов ГСЧС (фото)
17:20
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Три десятка домов повреждены обстрелами на Харьковщине сегодня — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 19:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две многоэтажки и 28 частных домов были повреждены в Харьковской области за сутки в результате вражеских обстрелов.".