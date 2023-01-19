Три десятки будинків пошкоджено обстрілами на Харківщині сьогодні – Мельник
Дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків було пошкоджено у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
За його інформацією, у місті Вовчанськ руйнувань зазнали дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків, у місті Куп’янськ – дев’ять приватних будинків, у селищі Дворічна – два приватні будинки та ще три – у селі Тимофіївка Богодухівського району.
Інформації щодо постраждалих цивільних наразі не надходило, додав Мельник.
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Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, 19 січня окупанти з 8:30 і протягом години завдавали ударів з артилерії по селу Тимофіївка Богодухівського району. Загалом було зафіксовано близько 20 ударів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків було пошкоджено у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.".