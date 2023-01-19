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Три десятки будинків пошкоджено обстрілами на Харківщині сьогодні – Мельник

Події 19:21   19.01.2023
Олена Нагорна
Три десятки будинків пошкоджено обстрілами на Харківщині сьогодні – Мельник

Дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків було пошкоджено у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його інформацією, у місті Вовчанськ руйнувань зазнали дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків, у місті Куп’янськ – дев’ять приватних будинків, у селищі Дворічна – два приватні будинки та ще три – у селі Тимофіївка Богодухівського району.

Інформації щодо постраждалих цивільних наразі не надходило, додав Мельник.

Читайте також: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та ще 16 сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, 19 січня окупанти з 8:30 і протягом години завдавали ударів з артилерії по селу Тимофіївка Богодухівського району. Загалом було зафіксовано близько 20 ударів.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 19:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві багатоповерхівки та 28 приватних будинків було пошкоджено у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів.".