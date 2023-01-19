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Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та 16 сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Події 18:53   19.01.2023
Олена Нагорна
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та 16 сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе.

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Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України, додали у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 18:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".