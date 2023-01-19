Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та 16 сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб
Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв з артилерії райони Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська.
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе.
Читайте також: Синєгубов: Вранці по Харківщині РФ завдала 20 ударів, зруйнувала будинки
Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України, додали у Генштабі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та 16 сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".