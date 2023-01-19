Купянск, Волчанск, Двуречную и еще 16 сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб
Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял из артиллерии районы Алисовки, Стрелечьей, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцово, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинска, Двуречной и Купянска.
На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестовое и Первомайское.
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Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины, добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".