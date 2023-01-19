Купянск, Волчанск, Двуречную и еще 16 сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял из артиллерии районы Алисовки, Стрелечьей, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцово, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинска, Двуречной и Купянска.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестовое и Первомайское.

Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины, добавили в Генштабе.