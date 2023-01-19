Синегубов: Утром по Харьковщине рф нанесла 20 ударов, разрушила дома

Сегодня утром оккупанты в течение часа армия рф била из артиллерии по Богодуховскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селе Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов», – рассказал Синегубов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.