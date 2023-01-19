Синегубов: Утром по Харьковщине рф нанесла 20 ударов, разрушила дома
Сегодня утром оккупанты в течение часа армия рф била из артиллерии по Богодуховскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селе Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов», – рассказал Синегубов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 12:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня утром оккупанты в течение часа армия рф била из артиллерии по Богодуховскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".