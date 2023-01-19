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Синегубов: Утром по Харьковщине рф нанесла 20 ударов, разрушила дома

Общество 12:24   19.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Утром по Харьковщине рф нанесла 20 ударов, разрушила дома

Сегодня утром оккупанты в течение часа армия рф била из артиллерии по Богодуховскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селе Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов», – рассказал Синегубов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня утром оккупанты в течение часа армия рф била из артиллерии по Богодуховскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".