Live
  • Четверг 19.01.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

На Харьковщине «прилеты» в амбулаторию и гериатрический пансионат — Синегубов

Происшествия 08:54   19.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине «прилеты» в амбулаторию и гериатрический пансионат — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российской оккупационной армией за минувшие сутки.

«В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки. В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию. В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены пять частных домов. Был «прилет» в «Волчанский гериатрический пансионат», повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад», — перечислил Синегубов.

В ГСЧС уточнили информацию по повреждениям в Волчанске и Вильче.

«Город Волчанск и поселок Вильча подверглись массированной артатаке. В результате повреждения получили: больница, два двухэтажных жилых дома, гериатрический пансионат, заведение дошкольного образования, амбулатория общей практики семейной медицины, 5 частных домов. Пожар не зафиксирован», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под обстрелами были населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Среди них Синегубов перечислил Купянск, Двуречную, Волчанск, Красное, Каменку, Чугуновку, Табаевку. Полный список в утренней сводке дал Генштаб ВСУ.

  • Читайте также: На Харьковщине «прилеты» в амбулаторию и гериатрический пансионат — Синегубов

    • По данным начальника ХОВА, пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:52
    Российская армия «демонстрирует присутствие» у границ Харьковщины — Генштаб
    22:05
    11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник
    18:32
    Российская армия на Купянском направлении перешла в оборону — Генштаб
    18:06
    Еще семь фур «гуманитарки» отправили сегодня в Купянск — Синегубов
    17:31
    Энергопредприятия Харьковщины повреждены, свет продолжат отключать — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине «прилеты» в амбулаторию и гериатрический пансионат — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российской оккупационной армией за минувшие сутки".