На Харьковщине «прилеты» в амбулаторию и гериатрический пансионат — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины российской оккупационной армией за минувшие сутки.

«В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки. В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию. В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены пять частных домов. Был «прилет» в «Волчанский гериатрический пансионат», повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад», — перечислил Синегубов.

В ГСЧС уточнили информацию по повреждениям в Волчанске и Вильче.

«Город Волчанск и поселок Вильча подверглись массированной артатаке. В результате повреждения получили: больница, два двухэтажных жилых дома, гериатрический пансионат, заведение дошкольного образования, амбулатория общей практики семейной медицины, 5 частных домов. Пожар не зафиксирован», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под обстрелами были населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Среди них Синегубов перечислил Купянск, Двуречную, Волчанск, Красное, Каменку, Чугуновку, Табаевку. Полный список в утренней сводке дал Генштаб ВСУ.

По данным начальника ХОВА, пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.