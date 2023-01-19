На Харківщині “прильоти” в амбулаторію та геріатричний пансіонат – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини російською окупаційною армією минулої доби.
“У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був “приліт” у “Вовчанський геріатричний пансіонат”, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок“, – перерахував Синєгубов.
У ДСНС уточнили інформацію щодо пошкоджень у Вовчанську та Вільчі.
“Місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок пошкодження отримали: лікарня, два двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат, заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, п’ять приватних будинків. Пожежа не зафіксована”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Під обстрілами були населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед них Синєгубов перерахував Куп’янськ, Дворічну, Вовчанськ, Красне, Кам’янку, Чугунівку, Табаївку. Повний список у ранковому зведенні дав Генштаб ЗСУ.
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За даними начальника ХОВА, постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини російською окупаційною армією минулої доби".