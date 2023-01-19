На Харківщині “прильоти” в амбулаторію та геріатричний пансіонат – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини російською окупаційною армією минулої доби.

“У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був “приліт” у “Вовчанський геріатричний пансіонат”, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок“, – перерахував Синєгубов.

У ДСНС уточнили інформацію щодо пошкоджень у Вовчанську та Вільчі.

“Місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок пошкодження отримали: лікарня, два двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат, заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, п’ять приватних будинків. Пожежа не зафіксована”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Під обстрілами були населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед них Синєгубов перерахував Куп’янськ, Дворічну, Вовчанськ, Красне, Кам’янку, Чугунівку, Табаївку. Повний список у ранковому зведенні дав Генштаб ЗСУ.

За даними начальника ХОВА, постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.