Російська армія “демонструє присутність” біля кордонів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті у 330-ту добу повномасштабного вторгнення РФ.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону”, – зазначили у Генштабі.

Російські терористи продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. За даними Генштабу, противник “здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області”.

Загалом по території України окупаційна армія завдала 25 авіаційних ударів та 85 ударів з РСЗВ.