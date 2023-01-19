Российская армия «демонстрирует присутствие» у границ Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте в 330-е сутки полномасштабного вторжения РФ.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил российской федерации и республики беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы», — отметили в Генштабе.

Российские террористы продолжают обстреливать приграничные населенные пункты на Харьковщине. По данным Генштаба, противник «совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки».

В целом по территории Украины оккупационная армия нанесла 25 авиационных ударов и 85 ударов из РСЗО.