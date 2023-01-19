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Синєгубов: Вранці по Харківщині рф завдала 20 ударів, зруйнувала будинки

Суспільство 12:24   19.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Вранці по Харківщині рф завдала 20 ударів, зруйнувала будинки

Сьогодні вранці окупанти протягом години армія рф била з артилерії по Богодухівському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів», – розповів Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські будівлі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вранці окупанти протягом години армія рф била з артилерії по Богодухівському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".