Синєгубов: Вранці по Харківщині рф завдала 20 ударів, зруйнувала будинки
Сьогодні вранці окупанти протягом години армія рф била з артилерії по Богодухівському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів», – розповів Синєгубов.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 12:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вранці окупанти протягом години армія рф била з артилерії по Богодухівському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".