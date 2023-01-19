Синєгубов: Вранці по Харківщині рф завдала 20 ударів, зруйнувала будинки

Сьогодні вранці окупанти протягом години армія рф била з артилерії по Богодухівському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини. Сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години завдавали ударів з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів», – розповів Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські будівлі.