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Россияне нанесли ракетный удар по школе-интернату на Купянщине — Синегубов

Происшествия 08:54   20.01.2023
Елена Нагорная
Россияне нанесли ракетный удар по школе-интернату на Купянщине — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов гражданских нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения, сообщает начальник ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20 ударов врага из артиллерии. Повреждены четыре частных дома.

В городе Волчанск были обстреляны две девятиэтажки — там выбиты окна и повреждена крыша. Кроме того, разрушениям подверглись десять частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.

В Купянском районе от обстрелов пострадал город Купянск и поселок Двуречная. Повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из РЗК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

Читайте также: Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб

Напомним, вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов гражданских нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения, сообщает начальник ОВА Олег Синегубов.".