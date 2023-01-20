Россияне нанесли ракетный удар по школе-интернату на Купянщине — Синегубов

В течение суток в Харьковской области раненых в результате вражеских обстрелов гражданских нет, в то же время были повреждены дома и другие сооружения, сообщает начальник ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20 ударов врага из артиллерии. Повреждены четыре частных дома.

В городе Волчанск были обстреляны две девятиэтажки — там выбиты окна и повреждена крыша. Кроме того, разрушениям подверглись десять частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.

В Купянском районе от обстрелов пострадал город Купянск и поселок Двуречная. Повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из РЗК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

Напомним, вечером 19 января начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщал, что вследствие обстрелов за сутки в регионе были повреждены две многоэтажки и 28 частных домов.