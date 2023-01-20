Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб
Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Купянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крохмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое.
На Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял из артиллерии районы Ветеринарного, Стрелечьей, Зеленого, Старицы, Волчанска, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двуречной и Купянска.
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На всей территории Украины есть повышенная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам, добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 07:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".