Армия РФ может попробовать наступать на запад от Харькова — польский генерал

Новое наземное наступление России с севера в конце зимы или в начале весны является вероятным. При этом захватчики могут попытаться пойти на запад от Харькова, чтобы под ударом оказались Полтава и Днепр, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

РФ может напасть с собственной территории, а белорусское направление будет лишь отвлекать внимание. Такое мнение Скшипчак выразил в интервью ВВС News Украина.

По его словам, после проигранных битв командование ВС РФ накапливало войска в районах Брянска, Курска и Воронежа, и с октября солдаты восстанавливали там свои силы.

«Они проводят для этого большую мобилизацию. И хотя она у них довольно хаотичная, они имеют резерв из 1,2 миллиона человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировки», — отметил генерал.

Поэтому, подчеркнул он, большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска и Брянска.

«Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, на запад от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр. При этом сценарии под ударом оказываются — Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы с этого направления с теми, которые сейчас воюют на востоке в районе Бахмута и Соледара», — считает Скшипчак.

По его мнению, Путин вынужден сейчас перейти к стратегии малых шагов, как в 2014-м, когда он захватил Луганск и Донецк.

«Попытка оккупировать всю страну провалились. Далее, скорее всего, его целью будет часть Харьковской области, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Удастся ли ему это сделать, зависите от вас и от нас — запада. Мы должны сделать все, чтобы Украина могла сопротивляться российской агрессии дальше и освободить свои территории. Ключ к победе Украины — в руках запада», — подчеркнул генерал.

Справка. Вальдемар Скшипчак в 2006-2009 годах командовал сухопутными войсками польского войска, а перед этим возглавлял многонациональную дивизию в Ираке, где служили и украинские военные. После Скшипчак также работал заместителем министра обороны Польши.

Ранее о возможном наступлении РФ на Харьковщину заявлял начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Также такую вероятность озвучивал представитель ГУР Вадим Скибицкий.