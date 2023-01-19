Армія РФ може спробувати наступати на захід від Харкова – польський генерал

Новий наземний наступ Росії із півночі наприкінці зими чи на початку весни є ймовірним. При цьому загарбники можуть спробувати піти на захід від Харкова, щоб під ударом опинилися Полтава та Дніпро, вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак.

РФ може напасти зі своєї території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Таку думку Скшипчак висловив в інтерв’ю ВВС News Україна.

За його словами, після програних битв командування ЗС РФ накопичувало війська в районах Брянська, Курська та Воронежа, і з жовтня солдати відновлювали там свої сили.

“Вони проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування”, – зазначив генерал.

Тому, наголосив він, більша частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська та Брянська.

“Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються – Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з’єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара”, – вважає Скшипчак.

На його думку, Путін змушений зараз перейти до стратегії малих кроків, як у 2014-му, коли він захопив Луганськ та Донецьк.

“Спроба окупувати всю країну провалилися. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежите від вас і від нас – заходу. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України – в руках заходу”, – наголосив генерал.

Довідка. Вальдемар Скшипчак у 2006-2009 роках командував сухопутними військами польського війська, а перед цим очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили українські військові. Після цього Скшипчак також працював заступником міністра оборони Польщі.

Раніше про ймовірність наступу армії РФ на Харківщину заявляв начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Також таку можливість озвучував представник ГУР Вадим Скібіцький.