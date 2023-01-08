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РФ мобілізує ще 500 тисяч осіб і атакує навесні, зокрема на Харківщині – ГУР

Події 19:23   08.01.2023
Олена Нагорна
РФ мобілізує ще 500 тисяч осіб і атакує навесні, зокрема на Харківщині – ГУР Фото: ГУР

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, зокрема й у Харківській області, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Guardian.

Росія збирається віддати наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні на додаток до 300 тисяч осіб, призваних у жовтні, що є ще однією очевидною ознакою того, що Путін не має наміру припиняти війну, пише видання з посиланням на українську воєнну розвідку.

Скибицький вважає, що останню хвилю мобілізації буде оголошено 15 січня, після зимових канікул у РФ.

“Ми очікуємо, що вони вестимуть наступ у Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, у Запоріжжі, але оборонятимуться в Херсоні та Криму. Саме така кількість чоловіків їм буде потрібна для такого завдання”, – сказав Скібіцький, пояснивши, чому вони очікують на мобілізацію 500 тисяч росіян.

Також він зазначив, що РФ знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.

“Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху”, – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera Скібіцький розповів, що на Харківському напрямку загарбники намагатимуться зупинити український контрнаступ.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, зокрема й у Харківській області, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Guardian.".