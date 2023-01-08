Росіяни намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ГУР

Про можливі плани армії рф на Харківщині розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

«Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області. З лютого однією з цілей була повна окупація цього регіону разом із Луганщиною. Поки це їм не вдалося. Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові. На півночі у нас немає доказів створення штурмової групи в Білорусі чи переміщення військ. Ймовірно, Білорусь використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ. Але наразі росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі», – зазначив представник ГУР.

Також Скібіцький додав, що в ГУР є інформація про те, що росіяни готують нові бомбардування.

«Ми не виключаємо, що в кінці цього свята буде нова атака. Температура падає. І росіяни кілька днів не атакували нашу інфраструктуру», – повідомив представник ГУР.