Россияне будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ на Харьковщине – ГУР

О возможных планах армии рф на Харьковщине рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля (2022 года — ред. ) одной из целей была полная оккупация региона вместе с Луганщиной. Пока им это не удалось. По всей вероятности, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове. На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в Беларуси или перемещения войск. Вероятно, Беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас у россии нет достаточно войск для нового наступления с севера», — отметил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что у ГУР есть информация о том, что россияне готовят новые бомбардировки.

«Мы не исключаем, что в конце этого праздника будет новая атака. Температура падает. И россияне несколько дней не атаковали нашу инфраструктуру», – сообщил представитель ГУР.