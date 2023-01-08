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Россияне будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ на Харьковщине – ГУР

Общество 17:10   08.01.2023
Оксана Якушко
Россияне будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ на Харьковщине – ГУР

О возможных планах армии рф на Харьковщине рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля (2022 года — ред. ) одной из целей была полная оккупация региона вместе с Луганщиной. Пока им это не удалось. По всей вероятности, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове. На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в Беларуси или перемещения войск. Вероятно, Беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас у россии нет достаточно войск для нового наступления с севера», — отметил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что у ГУР есть информация о том, что россияне готовят новые бомбардировки.

«Мы не исключаем, что в конце этого праздника будет новая атака. Температура падает. И россияне несколько дней не атаковали нашу инфраструктуру», – сообщил представитель ГУР.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возможных планах армии рф на Харьковщине рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.".