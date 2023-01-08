Наступление РФ в Украине будет массовым суицидом — военный обозреватель
Фото: кадр из видео
Да, Россия может вынашивать планы о некоем наступлении, но наступлении чем? Отсутствие в наступлении (у РФ — Ред.) танкового потенциала и артиллерии, а также полноценного обеспечения фронта боекомплектом завершается чем? Массовым суицидом толпы леммингов. Да, ВСУ от этого не легче, да и игра «найди Ваньку в поле», станет менее загадочной, но, другого не дано.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 11:43;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Да, Россия может вынашивать планы о некоем наступлении, но наступлении чем? Отсутствие в наступлении (у РФ — Ред.) танкового потенциала…".