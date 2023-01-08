Наступление РФ в Украине будет массовым суицидом — военный обозреватель

Да, Россия может вынашивать планы о некоем наступлении, но наступлении чем? Отсутствие в наступлении (у РФ — Ред.) танкового потенциала и артиллерии, а также полноценного обеспечения фронта боекомплектом завершается чем? Массовым суицидом толпы леммингов. Да, ВСУ от этого не легче, да и игра «найди Ваньку в поле», станет менее загадочной, но, другого не дано.