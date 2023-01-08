Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач

Так, Росія може виношувати плани про якийсь наступ, але чим? Відсутність у наступі (у РФ – Ред.) танкового потенціалу та артилерії, а також повноцінного забезпечення фронту боєкомплектом завершується чим? Масовим суїцидом натовпу лемінгів. Так, ЗСУ від цього не легше, та й гра “знайди Ваньку в полі”, стане менш загадковою, але іншого не дано.