Live
  • Неділя 08.01.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач

Події 11:43   08.01.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель группы "ИС"
Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач

Так, Росія може виношувати плани про якийсь наступ, але чим? Відсутність у наступі (у РФ – Ред.) танкового потенціалу та артилерії, а також повноцінного забезпечення фронту боєкомплектом завершується чим? Масовим суїцидом натовпу лемінгів. Так, ЗСУ від цього не легше, та й гра “знайди Ваньку в полі”, стане менш загадковою, але іншого не дано.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС"

Новини за темою:

20:45
“Ми можемо зіткнутися з епідемією ВІЛ” – наслідки окупації Харківщини
19:38
Як аеророзвідка Харківської ТрО б’є по окупантах під Бахмутом (відео)
16:30
Крадуть шеврони б’ють місцями зберігання тіл: РФ приховує втрати на Харківщині
15:21
“Наступив хаос” – комбриг 92 ОМБр розповів про контрнаступ на Харківщині
13:05
Дітей Харківщини під Різдво розважав онук автора “Цибуліно” Родарі

  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Так, Росія може виношувати плани про якийсь наступ, але чим? Відсутність у наступі (у РФ – Ред.) танкового потенціалу та…".