Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач
Так, Росія може виношувати плани про якийсь наступ, але чим? Відсутність у наступі (у РФ – Ред.) танкового потенціалу та артилерії, а також повноцінного забезпечення фронту боєкомплектом завершується чим? Масовим суїцидом натовпу лемінгів. Так, ЗСУ від цього не легше, та й гра “знайди Ваньку в полі”, стане менш загадковою, але іншого не дано.
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Ви читали новину: «Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:43;
Кореспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Так, Росія може виношувати плани про якийсь наступ, але чим? Відсутність у наступі (у РФ – Ред.) танкового потенціалу та…".