РФ мобилизует еще 500 тысяч и атакует весной, в том числе на Харьковщине — ГУР

Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом, в том числе и в Харьковской области, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий изданию The Guardian.

Россия собирается отдать приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе в дополнение к 300 тысячам человек, призванных в октябре, что является еще одним очевидным признаком того, что Путин не намерен прекращать войну, пишет издание со ссылкой на украинскую военную разведку.

Скибицкий считает, что последняя волна мобилизации будет объявлена 15 января, после зимних каникул в РФ.

«Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожье, но обороняться в Херсоне и Крыму. Именно такое количество человек им будет нужно для такой задачи», — сказал Скибицкий, объяснив, почему они ожидают мобилизации 500 тысяч человек.

Также он отметил, что РФ понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

«Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах», — подытожил Скибицкий.

Напомним, в интервью итальянской газете Corriere della Sera Скибицкий рассказал, что на Харьковском направлении захватчики попытаются остановить украинское контрнаступление.