Як земля промерзне: Мельник вважає, що війська РФ знову підуть на Харків

Щойно земля промерзне, росіяни знову підуть в атаку силами непідготовленої армії мобілізованих, очікує начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник. Про це він розповів нідерландському виданню nos.nl.

Групи із десяти-двадцяти російських військових уже перетинають кордон для розвідки та диверсій, цитує Мельника видання.

Як і в лютому минулого року, за словами бригадного генерала, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці. Росіяни також атакуватимуть у бік міста Рівне, щоб припинити постачання західної зброї.

Мельник вважає, що російських солдатів може бути набагато більше, ніж 200 тисяч. Водночас, на його думку, вони будуть погано озброєні та навчені.

“На маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Харків великими силами непідготовленої армії мобілізованих солдат. Але, як казав генерал Залужний, нам доведеться вбити їх всіх”, – додав начальник Харківського гарнізону в Telegram.