Як земля промерзне: Мельник вважає, що війська РФ знову підуть на Харків
Щойно земля промерзне, росіяни знову підуть в атаку силами непідготовленої армії мобілізованих, очікує начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник. Про це він розповів нідерландському виданню nos.nl.
Групи із десяти-двадцяти російських військових уже перетинають кордон для розвідки та диверсій, цитує Мельника видання.
Як і в лютому минулого року, за словами бригадного генерала, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці. Росіяни також атакуватимуть у бік міста Рівне, щоб припинити постачання західної зброї.
Мельник вважає, що російських солдатів може бути набагато більше, ніж 200 тисяч. Водночас, на його думку, вони будуть погано озброєні та навчені.
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“На маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Харків великими силами непідготовленої армії мобілізованих солдат. Але, як казав генерал Залужний, нам доведеться вбити їх всіх”, – додав начальник Харківського гарнізону в Telegram.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 13:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно земля промерзне, росіяни знову підуть в атаку силами непідготовленої армії мобілізованих, очікує начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник. Про це він розповів нідерландському виданню nos.nl.".