Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб
Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляли армію РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе.
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“Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України”, – попередили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 07:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляли армію РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.".