Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Райони щонайменше 19 населених пунктів Харківської області обстріляли армію РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе.

“Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України”, – попередили в Генштабі.