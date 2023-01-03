Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Районы по меньшей мере 19 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское.

«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — предупредили в Генштабе.