Live
  • Понедельник 02.01.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.04
    • 🟢

На Харьковщине под огнем армии рф оказались 11 сел и городов — Генштаб ВСУ

Общество 18:51   02.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине под огнем армии рф оказались 11 сел и городов — Генштаб ВСУ

Россияне обстреливали пограничные села в Харьковской области по артиллерии и РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.

В 313 день русского широкомасштабного вторжения противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. 27 авиационных ударов россияне нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА «Шахед-136». ВСУ все эти дроны сбили.

На Слобожанском направлении армия рф обстреляла районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Волчанск и Каменка в Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил огнем из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречья, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Читайте также: Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:09
С начала войны на Харьковщине армия рф разрушила почти 10 тысяч домов
14:29
На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка
09:18
Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина
08:51
Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС
08:23
Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине под огнем армии рф оказались 11 сел и городов — Генштаб ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреливали пограничные села в Харьковской области по артиллерии и РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.".