На Харьковщине под огнем армии рф оказались 11 сел и городов — Генштаб ВСУ

Россияне обстреливали пограничные села в Харьковской области по артиллерии и РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.

В 313 день русского широкомасштабного вторжения противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. 27 авиационных ударов россияне нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА «Шахед-136». ВСУ все эти дроны сбили.

На Слобожанском направлении армия рф обстреляла районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Волчанск и Каменка в Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил огнем из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречья, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.