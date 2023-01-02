На Харьковщине под огнем армии рф оказались 11 сел и городов — Генштаб ВСУ
Россияне обстреливали пограничные села в Харьковской области по артиллерии и РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.
В 313 день русского широкомасштабного вторжения противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. 27 авиационных ударов россияне нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА «Шахед-136». ВСУ все эти дроны сбили.
На Слобожанском направлении армия рф обстреляла районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Волчанск и Каменка в Харьковской области.
На Купянском направлении враг бил огнем из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречья, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области.
31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.
Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреливали пограничные села в Харьковской области по артиллерии и РСЗО, сообщил Генштаб ВСУ.".