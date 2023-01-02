Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека

Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ударов по Харькову зафиксировано не было. Как и нарушения комендантского часа и использования салютов, отметил Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты области. В новогоднюю ночь ранения получили 3 человека. За прошедшие сутки в Купянске 77-летняя женщина получила легкие телесные повреждения и не нуждалась в госпитализации. В городе Барвенково ранение получил 32-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии», — сообщил начальник ХОВА.

После последних обстрелов в Харькове полностью восстановлено теплоснабжение. Ситуация с электроснабжением стабильна. В первые 2 дня нового года в области не применялись плановые отключения.

В наступившем году будем дальше повышать нашу обороноспособность и восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру и жилищный фонд.