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Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека

Общество 13:22   02.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ударов по Харькову зафиксировано не было. Как и нарушения комендантского часа и использования салютов, отметил Синегубов.

«Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты области. В новогоднюю ночь ранения получили 3 человека. За прошедшие сутки в Купянске 77-летняя женщина получила легкие телесные повреждения и не нуждалась в госпитализации. В городе Барвенково ранение получил 32-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии», — сообщил начальник ХОВА.
После последних обстрелов в Харькове полностью восстановлено теплоснабжение. Ситуация с электроснабжением стабильна. В первые 2 дня нового года в области не применялись плановые отключения.

В наступившем году будем дальше повышать нашу обороноспособность и восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру и жилищный фонд.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 13:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник ХОВА Олег Синегубов.".