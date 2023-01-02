Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека
Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ударов по Харькову зафиксировано не было. Как и нарушения комендантского часа и использования салютов, отметил Синегубов.
«Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты области. В новогоднюю ночь ранения получили 3 человека. За прошедшие сутки в Купянске 77-летняя женщина получила легкие телесные повреждения и не нуждалась в госпитализации. В городе Барвенково ранение получил 32-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии», — сообщил начальник ХОВА.
После последних обстрелов в Харькове полностью восстановлено теплоснабжение. Ситуация с электроснабжением стабильна. В первые 2 дня нового года в области не применялись плановые отключения.
В наступившем году будем дальше повышать нашу обороноспособность и восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру и жилищный фонд.
Читайте также: Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: В новогоднюю ночь ранения на Харьковщине получили 3 человека»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 13:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно, сообщил в эфире национального телемарафона «Единые новости» начальник ХОВА Олег Синегубов.".