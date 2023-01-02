Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, приближенные к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под ударом были: Купянск, Волчанск, Огиревце, Новомлинск, Андреевка, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянский, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.

«В Купянске вражескими обстрелами повреждены 5 частных домов, пострадала инфраструктура. В результате обстрелов ранения получила 77-летняя женщина. Помощь предоставили на месте», — рассказал начальник ХОВА.