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Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина

Общество 09:18   02.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина Фото: кадр из трансляции нацмарафона

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, приближенные к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под ударом были: Купянск, Волчанск, Огиревце, Новомлинск, Андреевка, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянский, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.

«В Купянске вражескими обстрелами повреждены 5 частных домов, пострадала инфраструктура. В результате обстрелов ранения получила 77-летняя женщина. Помощь предоставили на месте», — рассказал начальник ХОВА.

Читайте также: Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, приближенные к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".