Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС

В первые сутки нового 2023 года пожаров из-за обстрелов не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 01 по 02 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 16 оперативных выездов, из которых 6 – на ликвидацию пожаров.

Пожаров из-за обстрелов не произошло.

2 раза спасатели Купянска выезжали проверять территорию города после вражеских обстрелов. Обнаружили повреждение 5 частных домовладений, линии электропередач. Пострадал 1 человек. Пожар не было.

Жителям города Купянска спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.