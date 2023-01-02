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Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС

Общество 08:51   02.01.2023
Оксана Якушко
Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС

В первые сутки нового 2023 года пожаров из-за обстрелов не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 01 по 02 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 16 оперативных выездов, из которых 6 – на ликвидацию пожаров.
Пожаров из-за обстрелов не произошло.

2 раза спасатели Купянска выезжали проверять территорию города после вражеских обстрелов. Обнаружили повреждение 5 частных домовладений, линии электропередач. Пострадал 1 человек. Пожар не было.

Жителям города Купянска спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первые сутки нового 2023 года пожаров из-за обстрелов не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".