Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС
В первые сутки нового 2023 года пожаров из-за обстрелов не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки с 01 по 02 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 16 оперативных выездов, из которых 6 – на ликвидацию пожаров.
Пожаров из-за обстрелов не произошло.
2 раза спасатели Купянска выезжали проверять территорию города после вражеских обстрелов. Обнаружили повреждение 5 частных домовладений, линии электропередач. Пострадал 1 человек. Пожар не было.
Жителям города Купянска спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первые сутки нового 2023 года пожаров из-за обстрелов не было, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".