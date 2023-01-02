Помнить и благодарить: восемь бойцов ГСЧС Харьковщины погибли с начала войны
57 работников ГСЧС Украины погибли с начала полномасштабного вторжения российской армии, среди них — восемь бойцов ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Видео, в котором упоминаются имена погибших спасателей, опубликовали в Telegram-канале ГСЧС.
«57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе. Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины — у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне. Кто-то уже имел семью, некоторые только планировал построить семью, у каждого были мечты и планы, но враг не оставил шансов им сбыться. Наш долг — никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить», — пишут чрезвычайники.
Александр Подольский погиб 17 марта во время ликвидации пожара, возникшего из-за артеллерийских обстрелов на рынке «Барабашово» в Харькове.
Водитель Николай Мельниченко погиб 25 апреля.
Водитель Сергей Заднепровский погиб 13 ноября.
Водитель Юрий Клименко погиб во время вражеского обстрела поселка Золочев 5 сентября.
Ведущий специалист Александр Мирошниченко погиб 18 июля.
39-летний пожарный-спасатель Игорь Вербицкий погиб 24 июня при тушении пожара в оккупированной Балаклее.
39-летний водитель Константин Маляров погиб 17 мая от вражеского обстрела — подразделение ГСЧС возвращалось с ликвидации пожара в оккупированном городе Изюм.
Пожарный-спасатель Илья Ахметгареев погиб 16 сентября в Бахмуте. Работник ГСЧС разбирал завалы пятиэтажки, по которой россияне нанесли авиаудар. В это время оккупанты снова попали в дом.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 01:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57 работников ГСЧС Украины погибли с начала полномасштабного вторжения российской армии, среди них — восемь бойцов ГУ ГСЧС в Харьковской области.".