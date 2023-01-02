Пам’ятати і дякувати: вісім бійців ДСНС Харківщини загинули від початку війни
57 працівників ДСНС України загинули від початку повномасштабного вторгнення російської армії, серед них – вісім бійців ГУ ДСНС у Харківській області.
Відео, в якому згадуються імена загиблих рятувальників, опублікували в Telegram-каналі ДСНС.
“57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені спеціалісти, чоловіки, жінки – в усіх них несправедливо забрали найдорожче у цій неспровокованій війні. Хтось вже мав родину, дехто тільки планував збудувати сім’ю, у кожного були мрії і плани, але ворог не лишив шансів їм збутися. Наш обов’язок – ніколи не забувати, якою ціною рятувальники кожного разу ведуть боротьбу за життя і безпеку людей. Пам’ятати і дякувати”, – пишуть надзвичайники.
Олександр Подольський загинув 17 березня під час ліквідації пожежі, що виникла на ринку «Барабашова» у Харкові через артелерійські обстріли.
Водій Микола Мельниченко загинув 25 квітня.
Водій Сергій Задніпровський загинув 13 листопада.
Водій Юрій Клименко загинув під час ворожого обстрілу селища Золочів 5 вересня.
Провідний фахівець Олександр Мірошніченко загинув 18 липня.
39-річний пожежний-рятувальник Ігор Вербицький загинув 24 червня під час гасіння пожежі в окупованому місті Балаклія.
39-річний водій Костянтин Маляров загинув 17 травня від ворожого обстрілу – підрозділ ДСНС повертався з ліквідації пожежі в окупованому місті Ізюм.
Пожежний-рятувальник Ілля Ахметгарєєв загинув 16 вересня в Бахмуті. Працівник ДСНС розбирав завали п’ятиповерхівки, по якій росіяни завдали авіаудару. У цей час окупанти знову влучили в будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 01:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "57 працівників ДСНС України загинули від початку повномасштабного вторгнення російської армії, серед них – вісім бійців ГУ ДСНС у Харківській області.".