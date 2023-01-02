Пам’ятати і дякувати: вісім бійців ДСНС Харківщини загинули від початку війни

57 працівників ДСНС України загинули від початку повномасштабного вторгнення російської армії, серед них – вісім бійців ГУ ДСНС у Харківській області.

Відео, в якому згадуються імена загиблих рятувальників, опублікували в Telegram-каналі ДСНС.

“57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі. Ще зовсім юні хлопці, вже досвідчені спеціалісти, чоловіки, жінки – в усіх них несправедливо забрали найдорожче у цій неспровокованій війні. Хтось вже мав родину, дехто тільки планував збудувати сім’ю, у кожного були мрії і плани, але ворог не лишив шансів їм збутися. Наш обов’язок – ніколи не забувати, якою ціною рятувальники кожного разу ведуть боротьбу за життя і безпеку людей. Пам’ятати і дякувати”, – пишуть надзвичайники.

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