Обстріли пошкодили 5 хат і лінії електропередач на Куп’янщині – ДСНС

У першу добу нового 2023 року пожеж через обстріл не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу з 01 по 02 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких 6 – на ліквідацію пожеж.

Пожеж через обстріли не трапилося.

2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали перевіряти територію міста після ворожих обстрілів. Виявили пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилося.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тон питної води.