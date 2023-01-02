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Обстріли пошкодили 5 хат і лінії електропередач на Куп’янщині – ДСНС

Суспільство 08:51   02.01.2023
Оксана Якушко
Обстріли пошкодили 5 хат і лінії електропередач на Куп’янщині – ДСНС

У першу добу нового 2023 року пожеж через обстріл не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу з 01 по 02 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких 6 – на ліквідацію пожеж.

Пожеж через обстріли не трапилося.

2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали перевіряти територію міста після ворожих обстрілів. Виявили пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилося.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тон питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У першу добу нового 2023 року пожеж через обстріл не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".