Обстріли пошкодили 5 хат і лінії електропередач на Куп’янщині – ДСНС
У першу добу нового 2023 року пожеж через обстріл не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу з 01 по 02 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких 6 – на ліквідацію пожеж.
Пожеж через обстріли не трапилося.
2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали перевіряти територію міста після ворожих обстрілів. Виявили пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилося.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тон питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У першу добу нового 2023 року пожеж через обстріл не було, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".