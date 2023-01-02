Синєгубов: На Харківщині через обстріли поранена 77-річна жінка
Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні райони Харківщини та населені пункти, наближені до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, під ударом були: Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.
«В Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці», – розповів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 09:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні райони Харківщини та населені пункти, наближені до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".