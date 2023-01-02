Синєгубов: У новорічну ніч поранення на Харківщині отримали 3 особи
Новорічна ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно, повідомив в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ударів по Харкову зафіксовано не було. Як і порушень комендантської години та використання піротехнічних засобів, зазначив Синєгубов.
«Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти області. В новорічну ніч поранення отримали 3 особи. Минулої доби в Куп’янську 77-річна жінка отримала легкі тілесні ушкодження та не потребувала госпіталізації. У місті Барвінкове поранення отримав 32-річний чоловік. Госпіталізований в середньому стані», – повідомив начальник ХОВА.
Після останніх обстрілів у Харкові повністю відновлене теплопостачання. Ситуація з електропостачанням стабільна. У перші 2 дні нового року в області не застосовувалися планові відключення.
В новому році будемо далі підвищувати нашу обороноздатність та відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру та житловий фонд.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 13:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічна ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно, повідомив в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” начальник ХОВА Олег Синєгубов.".