На Харківщині під вогнем армії рф опинилися 11 сел та міст – Генштаб ЗСУ
Росіяни обстрілювали прикордонні села в Харківській області з артилерії та РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 313 добу російського широкомасштабного вторгнення противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів росіяни завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. ЗСУ усі ці дрони збили.
На Слобожанському напрямку армія рф обстріляла райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог гатив із мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області.
31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області ЗСУ знищили і пошкодили до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів наразі уточнюються.
Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Читайте також: Синєгубов: У новорічну ніч поранення на Харківщині отримали 3 особи
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині під вогнем армії рф опинилися 11 сел та міст – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 18:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстрілювали прикордонні села в Харківській області з артилерії та РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ.".