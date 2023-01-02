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На Харківщині під вогнем армії рф опинилися 11 сел та міст – Генштаб ЗСУ

Суспільство 18:51   02.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині під вогнем армії рф опинилися 11 сел та міст – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстрілювали прикордонні села в Харківській області з артилерії та РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 313 добу російського широкомасштабного вторгнення противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів росіяни завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. ЗСУ усі ці дрони збили.

На Слобожанському напрямку армія рф обстріляла райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог гатив із мінометів  та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області ЗСУ знищили і пошкодили до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів наразі уточнюються.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстрілювали прикордонні села в Харківській області з артилерії та РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ.".